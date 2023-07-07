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«Торпедо» — «Рубин»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Рубин» 8 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Игорь Лебеденко («Торпедо»).
Фото Global Look Press

8 июля в «Лужниках» состоится предсезонный поединок «Торпедо» и «Рубина». Он стартует в 17.30 по московскому времени. Тренировочная встреча клубов пройдет в закрытом режиме — без зрителей и трансляции.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: успех казанцев оценен коэффициентом 2.31, это около 41% вероятности. На выигрыш автозаводцев предложили котировку 2.95 (33%). Ничья доступна за 3.61 (26%).

Два последних товарняка «Торпедо» завершились с одинаковым счетом (2:2). Считаете, что в «Лужниках» тоже разойдутся «миром»? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 3610 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

В первой контрольной игре лета «Рубин» разгромил «КАМАЗ» (5:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Черно-белые обменивались голами с соперниками в трех матчах предсезонки из четырех. Вариант «обе забьют» идет за 1.59, обратный рынок — за 2.27.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Рубин»

Автозаводцы проведут заключительный контрольный поединок накануне старта в первой лиге. До встречи с казанцами у черно-белых было четыре товарняка — лишь один из них не пробил «верх» по забитым мячам. «Рубин» тоже не скупится на голы в предсезонке — команда Рашида Рахимова отпраздновала выход из отпуска разгромом «КАМАЗа» (5:1). Все указывает на то, что матч в «Лужниках» тоже получится результативным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
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ЦСКА — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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