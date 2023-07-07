«Торпедо» — «Рубин»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года
8 июля в «Лужниках» состоится предсезонный поединок «Торпедо» и «Рубина». Он стартует в 17.30 по московскому времени. Тренировочная встреча клубов пройдет в закрытом режиме — без зрителей и трансляции.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: успех казанцев оценен коэффициентом 2.31, это около 41% вероятности. На выигрыш автозаводцев предложили котировку 2.95 (33%). Ничья доступна за 3.61 (26%).
Два последних товарняка «Торпедо» завершились с одинаковым счетом (2:2). Считаете, что в «Лужниках» тоже разойдутся «миром»? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 3610 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
В первой контрольной игре лета «Рубин» разгромил «КАМАЗ» (5:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
Черно-белые обменивались голами с соперниками в трех матчах предсезонки из четырех. Вариант «обе забьют» идет за 1.59, обратный рынок — за 2.27.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Рубин»
Автозаводцы проведут заключительный контрольный поединок накануне старта в первой лиге. До встречи с казанцами у черно-белых было четыре товарняка — лишь один из них не пробил «верх» по забитым мячам. «Рубин» тоже не скупится на голы в предсезонке — команда Рашида Рахимова отпраздновала выход из отпуска разгромом «КАМАЗа» (5:1). Все указывает на то, что матч в «Лужниках» тоже получится результативным.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.72.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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