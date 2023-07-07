ЦСКА — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года
8 июля на «ВЭБ Арене» пройдет первый матч Братского Кубка — ЦСКА примет «Динамо». Предсезонный поединок начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию московского дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 2.03, это около 47% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложен с котировкой 3.42 (28%). Ничья доступна за 3.78 (25%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 3420 рублей.
ЦСКА стартовал в предсезонке с крупной победы над «Нефтехимиком» (4:0). Эксперты считают, что московское дерби тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45.
В первом летнем товарняке бело-голубые одолели хабаровский СКА, но не обошлись без пропущенных мячей (2:1). Вариант «обе забьют» оценен в 1.47, обратный рынок — в 2.49.
Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на ничью.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»
За неделю до разборки с «Зенитом» в Суперкубке России армейцы разомнутся в Братском Кубке — именно так назвали товарищеское противостояние с «Динамо», которое пройдет в формате двух поединков. Первый — дома у ЦСКА, второй — на «ВТБ Арене». Главным инфоповодом московского дерби станет возвращение легенд обоих клубов — Сейду Думбия и Кевина Кураньи. Такой матч просто не может получиться пресным и скучным. Тем более что обе предыдущие контрольные встречи армейцев и бело-голубых (с «Нефтехимиком» и СКА соответственно) пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.83 (если в матче оформят ровно три мяча, случится возврат).
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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