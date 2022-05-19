«Челси» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года
19 мая 2022 года «Челси» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии сыграет с «Лестером». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Стюарт Аттвелл.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами. На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 1.41, это примерно 71% вероятности. Ничью можно взять за 4.70 (21%), триумф гостей — за 8.80 (8%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4700 рублей.
На то, что «Лестер» не проиграет, котировка 3.10.
Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.67, на ТМ 2.5 — 2.30. Неплохой по шансам вариант — ТБ 3.5 за 2.60. А ТМ 3.5 оценен в 1.50.
Обмен голами и «обе забьют — нет» можно взять за одинаковые 1.90.
Наиболее вероятный автор гола в составе «Челси» — Ромелу Лукаку. Точный удар в его исполнении доступен за 2.00. Забитый лидером атаки «Лестера» Джейми Варди мяч оценен в 3.20.
Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лестер»
«Челси» нужна победа в ближайшем туре, чтобы окончательно отцепить «Тоттенхэм» и завоевать бронзовые медали. А еще синим необходимо залатать рану после поражения в очередном финале Кубка от «Ливерпуля». Перед своими болельщиками футболисты будут настроены максимально по-боевому. От поплывшего в последние недели «Лестера» — если исключить два матча против аутсайдеров — чуда ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1.5) за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0