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«Челси» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лестер» 19 мая 2022 года
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Игроки «Челси» празднуют гол в ворота «Лидса».
Фото Global Look Press

19 мая 2022 года «Челси» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии сыграет с «Лестером». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Стюарт Аттвелл.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
19 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Лестер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами. На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 1.41, это примерно 71% вероятности. Ничью можно взять за 4.70 (21%), триумф гостей — за 8.80 (8%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4700 рублей.

На то, что «Лестер» не проиграет, котировка 3.10.

Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.67, на ТМ 2.5 — 2.30. Неплохой по шансам вариант — ТБ 3.5 за 2.60. А ТМ 3.5 оценен в 1.50.

Обмен голами и «обе забьют — нет» можно взять за одинаковые 1.90.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Челси» — Ромелу Лукаку. Точный удар в его исполнении доступен за 2.00. Забитый лидером атаки «Лестера» Джейми Варди мяч оценен в 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 6.70.

Тиаго Силва (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» — «Лестер»: команда Тухеля не отдаст «Тоттенхэму» бронзу АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лестер»

«Челси» нужна победа в ближайшем туре, чтобы окончательно отцепить «Тоттенхэм» и завоевать бронзовые медали. А еще синим необходимо залатать рану после поражения в очередном финале Кубка от «Ливерпуля». Перед своими болельщиками футболисты будут настроены максимально по-боевому. От поплывшего в последние недели «Лестера» — если исключить два матча против аутсайдеров — чуда ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1.5) за 2.14.

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ФК Челси
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«Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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