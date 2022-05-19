Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лестер» 19 мая 2022 года

19 мая 2022 года «Челси» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии сыграет с «Лестером». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Стюарт Аттвелл.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами. На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 1.41, это примерно 71% вероятности. Ничью можно взять за 4.70 (21%), триумф гостей — за 8.80 (8%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4700 рублей.

На то, что «Лестер» не проиграет, котировка 3.10.

Аналитики ожидают результативный матч — на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.67, на ТМ 2.5 — 2.30. Неплохой по шансам вариант — ТБ 3.5 за 2.60. А ТМ 3.5 оценен в 1.50.

Обмен голами и «обе забьют — нет» можно взять за одинаковые 1.90.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Челси» — Ромелу Лукаку. Точный удар в его исполнении доступен за 2.00. Забитый лидером атаки «Лестера» Джейми Варди мяч оценен в 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лестер»

«Челси» нужна победа в ближайшем туре, чтобы окончательно отцепить «Тоттенхэм» и завоевать бронзовые медали. А еще синим необходимо залатать рану после поражения в очередном финале Кубка от «Ливерпуля». Перед своими болельщиками футболисты будут настроены максимально по-боевому. От поплывшего в последние недели «Лестера» — если исключить два матча против аутсайдеров — чуда ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1.5) за 2.14.