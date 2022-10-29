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«Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 30 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Вашингтон» 30 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин и партнеры по «Вашингтон Кэпиталз».
Фото Global Look Press

30 октября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в регулярном чемпионате НХЛ. Соперник — «Нэшвилл Предаторз» из Западной конференции. Игра пройдет 3 октября на льду «Бриджстоун Арены», начало в 03.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Чуть меньше коэффициент на успех хозяев: поставить на выигрыш «Нэшвилла» в основное время можно за 2.34, вероятность — приблизительно 41%. Победа «Вашингтона» предложена с котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 4.10 (23%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 2700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф2(-1.5) идет за 3.40, Ф1(+1.5) — за 1.32.

Команды достаточно результативно играют друг с другом: за последние восемь очных матчей в регулярке НХЛ ни разу не забросили меньше пяти шайб на двоих, а в пяти из этих встреч оформили минимум девять голов. Ждете еще одну яркую игру? Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.74, ТМ 5.5 — в 2.14.

При этом в нынешнем сезоне коллективы не показывают высокую результативность. «Нэшвилл» забросил лишь 22 шайбы за восемь матчей — это 23-й показатель в лиге (всего 32 команды). Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.

«Вашингтон» забил чуть больше — 25 шайб за те же восемь матчей. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» 30 октября 2022 года

Команды не очень много забивают в этом сезоне: «Предаторз» оформляют в среднем 2.75 гола за матч, «Кэпиталз» — 3.1. При этом коллективы часто пропускают: хозяева получили в свои ворота уже 25 шайб в сезоне, гости — 26 шайб. К тому же в очных матчах «Нэшвилл» и «Вашингтон» в последнее время неизменно показывали топовую результативность.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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