«Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 30 октября 2022 года
30 октября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в регулярном чемпионате НХЛ. Соперник — «Нэшвилл Предаторз» из Западной конференции. Игра пройдет 3 октября на льду «Бриджстоун Арены», начало в 03.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Чуть меньше коэффициент на успех хозяев: поставить на выигрыш «Нэшвилла» в основное время можно за 2.34, вероятность — приблизительно 41%. Победа «Вашингтона» предложена с котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 4.10 (23%).
Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 2700 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.41;
• Ф2(-1.5) идет за 3.40, Ф1(+1.5) — за 1.32.
Команды достаточно результативно играют друг с другом: за последние восемь очных матчей в регулярке НХЛ ни разу не забросили меньше пяти шайб на двоих, а в пяти из этих встреч оформили минимум девять голов. Ждете еще одну яркую игру? Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.74, ТМ 5.5 — в 2.14.
При этом в нынешнем сезоне коллективы не показывают высокую результативность. «Нэшвилл» забросил лишь 22 шайбы за восемь матчей — это 23-й показатель в лиге (всего 32 команды). Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.
«Вашингтон» забил чуть больше — 25 шайб за те же восемь матчей. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» 30 октября 2022 года
Команды не очень много забивают в этом сезоне: «Предаторз» оформляют в среднем 2.75 гола за матч, «Кэпиталз» — 3.1. При этом коллективы часто пропускают: хозяева получили в свои ворота уже 25 шайб в сезоне, гости — 26 шайб. К тому же в очных матчах «Нэшвилл» и «Вашингтон» в последнее время неизменно показывали топовую результативность.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2