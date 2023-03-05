Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — ЦСКА 5 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Федотов.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

5 марта в чемпионате России состоится матч между «Сочи» и ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Победу армейцев можно взять за 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.58 (25%), триумф «Сочи» предложено оформить за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев поля в случае их успеха принесет выплату в 2940 рублей, а чистыми можно заработать 1940 рублей.

Команды трижды встречались в этом сезоне (в чемпионате и дважды в Кубке России) и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.05.

В трех последних матчах ЦСКА забивает «Сочи» не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.14, ИТМ2 (1.5) — в 1.72.

Обмен голами состоялся в семи из девяти предыдущих матчей между соперниками. Условие «обе забьют» предложено за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.22.

Мохамед Салах. Кризисный «Ливерпуль» против воздушного «Манчестер Юнайтед». Битва Рэшфорда с Салахом на «Энфилде» будет горячей

В последних двух встречах счет открывали армейцы. На то, что они забьют первый гол в предстоящей игре, коэффициент — 1.90. На «Сочи» котировка — 2.12, на отсутствие результативных ударов — 9.00.

На то, что в игре произойдет и пенальти, и удаление, коэффициент — 5.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Западные аналитики признали тяжелое положение украинских войск в Артемовске
Bloomberg сообщило о приостановке Британией поставок газа в Европу
В Ивановской области человек погиб после обрушения крыши магазина
В МИД назвали условия участия России в зерновой сделке
Популярное видео
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Кубок Гагарина: абсолютное равенство
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости