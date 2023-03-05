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«Рома» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

«Ювентус» 5 марта приедет в гости к «Роме» в 25-м туре серии А. Команды сыграют на «Стадио Олимпико». Начало игры запланировано на 22.45 по московскому времени. А в 22.40 начнется прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Фабио Мареска.

Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Ювентус

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали хозяев поля фаворитами. Победа «Ромы» оценена в 2.69, что примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей из Турина доступен за 2.94 (33%). Ничья предложена за 3.09 (31%).

1000 рублей, поставленная на победу «Ювентуса», принесет 2940 рублей в случае поражения римлян.

Туринцы не проиграли «Роме» в 13 из 17 последних очных встреч. На повторение популярного результата можно поставить за 1.60.

За четыре предыдущих матча команды трижды сыграли «низ» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.

Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04, «обе забьют — нет» — за 1.79.

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«Ювентус» забил в восьми последних матчах против «Ромы». На то, что команда Моуринью пропустит, можно поставить за 1.44.

Аналитики из OLIMPBET считают, что самый вероятный исход встречи — результативная ничья 1:1. На этот результат предложен коэффициент 5.83.

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«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
8
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Крылья Советов, Локомотив

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