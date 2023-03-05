«Рома» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
«Ювентус» 5 марта приедет в гости к «Роме» в 25-м туре серии А. Команды сыграют на «Стадио Олимпико». Начало игры запланировано на 22.45 по московскому времени. А в 22.40 начнется прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Фабио Мареска.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали хозяев поля фаворитами. Победа «Ромы» оценена в 2.69, что примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей из Турина доступен за 2.94 (33%). Ничья предложена за 3.09 (31%).
1000 рублей, поставленная на победу «Ювентуса», принесет 2940 рублей в случае поражения римлян.
Туринцы не проиграли «Роме» в 13 из 17 последних очных встреч. На повторение популярного результата можно поставить за 1.60.
За четыре предыдущих матча команды трижды сыграли «низ» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.
Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04, «обе забьют — нет» — за 1.79.
«Ювентус» забил в восьми последних матчах против «Ромы». На то, что команда Моуринью пропустит, можно поставить за 1.44.
Аналитики из OLIMPBET считают, что самый вероятный исход встречи — результативная ничья 1:1. На этот результат предложен коэффициент 5.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
8
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3