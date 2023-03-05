Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

«Ювентус» 5 марта приедет в гости к «Роме» в 25-м туре серии А. Команды сыграют на «Стадио Олимпико». Начало игры запланировано на 22.45 по московскому времени. А в 22.40 начнется прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Фабио Мареска.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали хозяев поля фаворитами. Победа «Ромы» оценена в 2.69, что примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей из Турина доступен за 2.94 (33%). Ничья предложена за 3.09 (31%).

1000 рублей, поставленная на победу «Ювентуса», принесет 2940 рублей в случае поражения римлян.

Туринцы не проиграли «Роме» в 13 из 17 последних очных встреч. На повторение популярного результата можно поставить за 1.60.

За четыре предыдущих матча команды трижды сыграли «низ» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.48, ТМ 2.5 — за 1.58.

Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04, «обе забьют — нет» — за 1.79.

«Ювентус» забил в восьми последних матчах против «Ромы». На то, что команда Моуринью пропустит, можно поставить за 1.44.

Аналитики из OLIMPBET считают, что самый вероятный исход встречи — результативная ничья 1:1. На этот результат предложен коэффициент 5.83.