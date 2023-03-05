«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года
5 марта в чемпионате России состоится матч между «Сочи» и ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.
Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Победу армейцев можно взять за 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.58 (25%), триумф «Сочи» предложено оформить за 2.94 (34%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев поля в случае их успеха принесет выплату в 2940 рублей, а чистыми можно заработать 1940 рублей.
Команды трижды встречались в этом сезоне (в чемпионате и дважды в Кубке России) и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.05.
Обмен голами состоялся в семи из девяти предыдущих матчей между соперниками. Условие «обе забьют» предложено за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.22.
В последних двух встречах счет открывали армейцы. На то, что они забьют первый гол в предстоящей игре, коэффициент — 1.90. На «Сочи» котировка — 2.12, на отсутствие результативных ударов — 9.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА
У «Сочи» совсем не складываются матчи с ЦСКА — южане потерпели четыре поражения в пяти последних встречах. Последняя игра в Кубке России состоялась прямо перед зимним перерывом и закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. А в первом круге РПЛ армейцы вообще не оставили сопернику шансов — 0:3.
«Сочи» еще не провел ни одного официального матча, в отличие от ЦСКА, который размялся с «Краснодаром» и прошел в полуфинал Кубка. Игровой тонус и результаты последних очных встреч намекают на то, что гости возьмут на выезде три очка.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2