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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 5 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Игорь Акинфеев.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

5 марта в чемпионате России состоится матч между «Сочи» и ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Победу армейцев можно взять за 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.58 (25%), триумф «Сочи» предложено оформить за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев поля в случае их успеха принесет выплату в 2940 рублей, а чистыми можно заработать 1940 рублей.

Команды трижды встречались в этом сезоне (в чемпионате и дважды в Кубке России) и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.05.

Обмен голами состоялся в семи из девяти предыдущих матчей между соперниками. Условие «обе забьют» предложено за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.22.

В последних двух встречах счет открывали армейцы. На то, что они забьют первый гол в предстоящей игре, коэффициент — 1.90. На «Сочи» котировка — 2.12, на отсутствие результативных ударов — 9.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

У «Сочи» совсем не складываются матчи с ЦСКА — южане потерпели четыре поражения в пяти последних встречах. Последняя игра в Кубке России состоялась прямо перед зимним перерывом и закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. А в первом круге РПЛ армейцы вообще не оставили сопернику шансов — 0:3.

«Сочи» еще не провел ни одного официального матча, в отличие от ЦСКА, который размялся с «Краснодаром» и прошел в полуфинал Кубка. Игровой тонус и результаты последних очных встреч намекают на то, что гости возьмут на выезде три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Рома» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 5 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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