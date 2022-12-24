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Сегодня, 15:50

«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Костадинов («Локомотив»).
Фото Сайт «Локомотива».

24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу. Новоуренгойский «Факел» сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска. Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш команды из Нового Уренгоя предложен с котировкой 3.40 (25%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Команды встречались в этом сезоне в рамках регулярного чемпионата: «Локомотив» не без проблем переиграл соперника 3:2. Причем «Факел» едва не совершил камбэк — отыгрался с 0:2, но уступил в заключительной партии.

Ждете еще один яркий матч? Тотал больше 179.5 очка доступен за 1.90, с такой же котировкой идет и обратный рынок.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(+7.5) можно взять за 2.20, Ф2(-7.5) — за 1.63;

• Ф1(+8.5) идет за 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.

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Вы можете попробовать угадать точное количество партий в матче: три и четыре предложены с одинаковыми котировками 2.50, пять партий можно оформить за более высокие 3.50.

Также на игру предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что первая ошибка на подаче случится у хозяев, доступен за 2.00. Такая ставка на гостей оценена в 1.72.

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«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 24 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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