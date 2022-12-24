«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года
24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу. Новоуренгойский «Факел» сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска. Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш команды из Нового Уренгоя предложен с котировкой 3.40 (25%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3400 рублей.
Команды встречались в этом сезоне в рамках регулярного чемпионата: «Локомотив» не без проблем переиграл соперника 3:2. Причем «Факел» едва не совершил камбэк — отыгрался с 0:2, но уступил в заключительной партии.
Ждете еще один яркий матч? Тотал больше 179.5 очка доступен за 1.90, с такой же котировкой идет и обратный рынок.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(+7.5) можно взять за 2.20, Ф2(-7.5) — за 1.63;
• Ф1(+8.5) идет за 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.
Вы можете попробовать угадать точное количество партий в матче: три и четыре предложены с одинаковыми котировками 2.50, пять партий можно оформить за более высокие 3.50.
Также на игру предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что первая ошибка на подаче случится у хозяев, доступен за 2.00. Такая ставка на гостей оценена в 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2