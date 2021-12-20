21 декабря «Арсенал» примет «Сандерленд» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 22.45. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

21.12.2021 | Арсенал — Сандерленд

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Арсенала» можно за 1.16 — это порядка 82% вероятности. Успех «Сандерленда» оценивается котировкой 18.0 (5%), а ничья — 7.40 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «Сандерленд» можно выиграть 18 000 рублей в случае успеха гостей.

В линии БЕТСИТИ вы можете выбрать один из множества вариантов фор — например:

— Ф1(-1.5) идет за 1.50, а Ф2(+1.5) — за 2.40;

— Ф1(-2) идет за 1.90, как и Ф2(+2);

— Ф1(-2.5) идет за 2.40, а Ф2(+2.5) — за 1.53.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.51, а ТМ 2.5 — за 2.44.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.26. Противоположный исход идет за 1.59.

Шансы «Арсенала» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Сандерленд» сумеет забить? Поставить на гол гостей можно за 2.07.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.60.