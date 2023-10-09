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Сегодня, 14:15

«Северсталь» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва 9 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Динамо» Москва — «Северсталь».
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо» Москва

9 октября в матче КХЛ «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Ледовом дворце Череповца и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа Старт трансляции в 18.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» серьезным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (21%), успех «Северстали» — за 3.10 (32%).

На то, что хозяева не уступят в основное время, котировка — 1.72.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 2.01, ТМ 5.5 — за 1.79. В пяти последних очных встречах соперники не пробили «верх».

Игроки &laquo;Торпедо&raquo; в&nbsp;матче КХЛ с &laquo;Динамо&raquo;. «Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Два более гола от каждый команды можно оформить за 1.58. Если этого не произойдет, сыграет коэффициент 2.23.

Триумф череповчан с учетом ОТ и буллитов оценен в 2.23, москвичей — в 1.65.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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«Барыс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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