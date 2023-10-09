9 октября в матче КХЛ «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Ледовом дворце Череповца и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа Старт трансляции в 18.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» серьезным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (21%), успех «Северстали» — за 3.10 (32%).

На то, что хозяева не уступят в основное время, котировка — 1.72.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 2.01, ТМ 5.5 — за 1.79. В пяти последних очных встречах соперники не пробили «верх».

Два более гола от каждый команды можно оформить за 1.58. Если этого не произойдет, сыграет коэффициент 2.23.

Триумф череповчан с учетом ОТ и буллитов оценен в 2.23, москвичей — в 1.65.

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