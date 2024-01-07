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«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Салернитана» — «Ювентус».
Фото Global Look Press

7 января «Ювентус» приедет в гости к «Салернитане» в 19-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Марко Гуида. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Ювентус

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Макса Аллегри. На победу «зебр» доступна котировка 1.42, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.75 (13%), ничью — за 4.72 (21%).

Считаете, что хозяева наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 3.00.

Три дня назад «Юве» разгромил гранатовых в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89.

Специалисты убеждены, что соперники не обменяются голами. Это событие оценили в 2.17. «Обе забьют — нет» представили за 1.67.

Пауло Дибала (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» и «Аталанта» потеряли лидеров из-за Кубка Африки. Но возвращение Дибалы гарантирует успех Моуринью

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус»

На этой неделе соперники уже встречались — 4 января туринцы разгромили гранатовых на «Альянц Стадиум» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Это самый результативный перфоманс черно-белых в текущем сезоне: ранее Душан Влахович и компания ни разу не перешагнули отметку в три забитых мяча. На выезде же «зебры» победили с крупным счетом лишь однажды — «Удинезе» в первом туре серии А (3:0). Вряд ли коллектив Макса Аллегри выдаст второй «верховой» поединок за три дня.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3.5 за 1.91.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Салернитана
ФК Ювентус
Серия А
0
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«Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка Англии 5 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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