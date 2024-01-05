«Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка Англии 5 января 2024 года
5 января «Тоттенхэм» и «Бернли» сыграют в третьем раунде Кубка Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Сэмуэля Баррота в 23.00 по московскому времени. Легально этот турнир в России не показывают.
Аналитики видят фаворитами «шпор»: на победу хозяев предложена котировка 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех гостей идет за 5.76 (16%), а ничья — за 4.67 (20%).
«Бернли» не уступил в трех из 10 прошлых встреч с «Тоттенхэмом». На то, что бордовые в этот раз не проиграют, можно поставить за 2.57.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 оценен в 2.15. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.70. Обратный рынок доступен за 2.10.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «шпор». На него предложена котировка 7.15.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Бернли»
У «шпор» четыре победы в пяти поединках — команда Энджа Постекоглу вернулась в борьбу за место в топ-4 АПЛ. При этом «Тоттенхэм» много забивает (42) — больше голов только у «Ман Сити» (45) и «Ливерпуля» с «Астон Виллой» (по 43). Но и пропускают лондонцы чаще всех в первой пятерке (29). В результате ставки на ТБ 2.5 и обмен голами в матчах «Тоттенхэма» прошли девять раз из 10.
«Бернли» — глухой аутсайдер АПЛ (19-е место) с 15 поражениями в 20 встречах. Команда Венсана Компани — одна из худших в лиге по забитым (20) и пропущенным (41) мячам. Разница голов ужаснее только у «Шеффилда» (-34). В первом туре чемпионата «шпоры» разгромили бордовых со счетом 5:2. Кроме того, лондонцы были сильнее в пяти из шести последних очных поединков.
Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 1.96.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5