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«Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка Англии 5 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бернли» 5 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джованни Ло Чельсо.
Фото Getty Images

5 января «Тоттенхэм» и «Бернли» сыграют в третьем раунде Кубка Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Сэмуэля Баррота в 23.00 по московскому времени. Легально этот турнир в России не показывают.

Англия. Кубок. 1/32 финала
05 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Бернли

Аналитики видят фаворитами «шпор»: на победу хозяев предложена котировка 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех гостей идет за 5.76 (16%), а ничья — за 4.67 (20%).

«Бернли» не уступил в трех из 10 прошлых встреч с «Тоттенхэмом». На то, что бордовые в этот раз не проиграют, можно поставить за 2.57.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 оценен в 2.15. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.70. Обратный рынок доступен за 2.10.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «шпор». На него предложена котировка 7.15.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Бернли»

У «шпор» четыре победы в пяти поединках — команда Энджа Постекоглу вернулась в борьбу за место в топ-4 АПЛ. При этом «Тоттенхэм» много забивает (42) — больше голов только у «Ман Сити» (45) и «Ливерпуля» с «Астон Виллой» (по 43). Но и пропускают лондонцы чаще всех в первой пятерке (29). В результате ставки на ТБ 2.5 и обмен голами в матчах «Тоттенхэма» прошли девять раз из 10.

«Бернли» — глухой аутсайдер АПЛ (19-е место) с 15 поражениями в 20 встречах. Команда Венсана Компани — одна из худших в лиге по забитым (20) и пропущенным (41) мячам. Разница голов ужаснее только у «Шеффилда» (-34). В первом туре чемпионата «шпоры» разгромили бордовых со счетом 5:2. Кроме того, лондонцы были сильнее в пяти из шести последних очных поединков.

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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