«Рубин» — «Химки»: подмосковный клуб даст бой в Казани
3 августа в третьем туре чемпионата России «Рубин» на «Ак Барс Арене» в Казани сыграет с «Химками». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 19.50 мск. Главный арбитр — Павел Кукуян.
Аналитики букмекерских компаний считают, что три очка по итогам этого матча отойдут «Рубину». На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность этого исхода — примерно 50%. Ничья котируется за 3.60 (27%), успех «Химок» — за 3.90 (23%).
На то, что гости не уступят (Х2), предложено заключить пари за 1.83. К слову, в шести последних официальных матчах подмосковный клуб казанцам не уступил.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77. Обмен голами оценен в 1.90, как и его отсутствие.
Если счет в матче откроет «Рубин», сыграет ставка за 1.70. Если это сделают «Химки», то 2.95. Отсутствие голов увеличит сумму в 9.5 раза.
Наиболее реальный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 или 1:0 в пользу хозяев за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Химки»
«Рубин» выиграл два из трех матчей на старте сезона, победив «Пари» (4:2) и разгромив в Кубке «Акрон» (4:0). Единственное поражение пришлось на игру против мощнейшего «Зенита», которому казанцы ничего не сумели противопоставить (0:4). Если вынести эту игру за скобки, то выходит, что против средних команд коллектив Рашида Рахимова выглядит очень солидно.
«Химки» победили в Кубке «Оренбург», но в чемпионате набрали только одно очко в матчах с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:1). В каждой встрече подмосковный клуб забил хотя бы раз. Учитывая его потенциал в атаке, стоит рассчитывать, что в Казани они тоже отличатся.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0