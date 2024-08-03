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«Рубин» — «Химки»: подмосковный клуб даст бой в Казани

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Химки» 3 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 августа в третьем туре чемпионата России «Рубин» на «Ак Барс Арене» в Казани сыграет с «Химками». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 19.50 мск. Главный арбитр — Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

Аналитики букмекерских компаний считают, что три очка по итогам этого матча отойдут «Рубину». На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность этого исхода — примерно 50%. Ничья котируется за 3.60 (27%), успех «Химок» — за 3.90 (23%).

На то, что гости не уступят (Х2), предложено заключить пари за 1.83. К слову, в шести последних официальных матчах подмосковный клуб казанцам не уступил.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77. Обмен голами оценен в 1.90, как и его отсутствие.

Если счет в матче откроет «Рубин», сыграет ставка за 1.70. Если это сделают «Химки», то 2.95. Отсутствие голов увеличит сумму в 9.5 раза.

Наиболее реальный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 или 1:0 в пользу хозяев за 7.00.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Химки»

«Рубин» выиграл два из трех матчей на старте сезона, победив «Пари» (4:2) и разгромив в Кубке «Акрон» (4:0). Единственное поражение пришлось на игру против мощнейшего «Зенита», которому казанцы ничего не сумели противопоставить (0:4). Если вынести эту игру за скобки, то выходит, что против средних команд коллектив Рашида Рахимова выглядит очень солидно.

«Химки» победили в Кубке «Оренбург», но в чемпионате набрали только одно очко в матчах с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:1). В каждой встрече подмосковный клуб забил хотя бы раз. Учитывая его потенциал в атаке, стоит рассчитывать, что в Казани они тоже отличатся.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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«Зенит» — «Ростов»: петербуржцы забили от трех мячей и больше во всех четырех матчах на старте сезона
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
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