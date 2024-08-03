После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать
5 августа «Крылья Советов» прилетят в гости к «Спартаку» в третьем туре чемпионата России. Игра состоится на «Лукойл Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года
Аналитики назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом. Победу москвичей можно взять с коэффициентом 1.47, вероятность — примерно 63%. Выигрыш парней Игоря Осинькина доступен за 6.50 (15%), ничья — за 4.60 (22%).
«Крылья Советов» стартовали в РПЛ с двух поражений. Считаете, что первые очки они наберут на «Лукойл Арене»? Опция Х2 идет за 2.70.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами и рынок «обе забьют — нет» предложили за одинаковые 1.90.
Успех красно-белых с форой (-1) представлен за 1.75. Ф(+1) для самарцев дали с котировкой 2.10.
«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 августа 2024 года
Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2). Главным героем стал Эмирджан Гюрлюк — на 62-й минуте турецкий полузащитник ассистировал Матиасу Пересу, а через пять минут забил сам. Серия москвичей без побед на стадионе «Газовик» увеличилась до четырех матчей — теперь она включает три проигрыша и ничью.
Сине-белые были неудержимы во всех смыслах — провели девять быстрых атак на ворота Александра Максименко, что стало для «Спартака» клубным антирекордом. Согласно трактовке Opta, быстрая атака начинается с игры на своей половине поля, как минимум половина ее передач — продвигающие, а заканчивается она ударом или касанием в чужой штрафной. Эта метрика считается с 2014 года.
В следующем туре красно-белые реабилитировались в игре с «Химками» (3:1). В составе москвичей с ходу заблистал новичок Эсекиель Барко — именно он открыл счет на 49-й минуте роскошным по красоте и точности ударом со штрафного. Последним игроком «Спартака», который отличился в РПЛ таким образом, был Джордан Ларссон. Это случилось больше трех лет назад — во встрече с «Уралом» в марте 2021 года. А еще Барко стал всего пятым игроком за последние 15 лет, который забил прямым ударом со штрафного в дебютном матче в РПЛ.
Помимо аргентинца, отличились Манфред Угальде (55-я минуте) и Срджан Бабич (72-я минута). Гол костариканца в итоге оказался победным и особенным для самого форварда — первым в РПЛ после перехода из «Твенте» в январе. Для этого Угальде потребовалось 14 игр. Единственный мяч в ворота Максименко влетел уже на 90-й минуте — его засчитали после просмотра ВАР.
Через три дня команда Станковича разгромила «Динамо» (3:0) в первом туре группового этапа Кубка России. На 37-й минуте Игорь Лещук помог отличиться Манфреду Угальде, на 68-й Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов закрепил успех на 75-й. Две победы подряд с общим счетом 6:1 «Спартак» добыл без Александра Соболева — нападающего отстранили от работы с первой командой после игры с «Оренбургом». Слухи о возможном переходе Соболева в «Зенит» продолжают поступать — как и детали вероятного трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша». Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенефито Бензе заявил, что вингер уже прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.
Возможно, бразилец даже лично посмотрит за тем, как «Спартак» сыграет с худшей командой на старте чемпионата. В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на девятой строчке, но нынешнюю кампанию начали с двух домашних поражений и осели на последнем месте таблицы. Сначала самарцы разгромно влетели «Зениту» (0:4), а затем без особых шансов на камбэк уступили «Ростову» (1:3). В первом туре группового этапа Кубка России дела тоже не задались: парни Игоря Осинькина проиграли дебютанту РПЛ — «Динамо» из Махачкалы (0:1).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»
У хозяев нет потерь. Самарцы вынуждены обходиться без Богдана Овсянникова, Амара Рахмановича и Бенхамина Гарре — все трое находятся в лазарете. Роман Евгеньев пропустит поединок на «Лукойл Арене» из-за удаления в предыдущем туре с «Зенитом».
«Спартак» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды обменялись крупными домашними победами: в октябре парни Игоря Осинькина добились успеха на «Самара Арене» (4:0), через два месяца красно-белые отомстили сопернику на «Лукойл Арене» (3:0).
Если брать общее количество матчей в постсоветскую эпоху, то на стороне москвичей почти пятикратное преимущество по числу выигрышей — 44 против девяти. Еще девять поединков завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Обе встречи команд в прошлом сезоне получились результативными — многое указывает на продолжение тенденции. Красно-белые победили дважды подряд с общим счетом 6:1, новичок Эсекиель Барко добавил атаке яркости, плюс наконец прорвало Манфреда Угальде. Самарцы стартовали в РПЛ с двух поражений и встречают третий тур на дне таблицы с худшей разницей мячей (1:7). Выстоять против москвичей, которые находятся на кураже, у «Крыльев» не выйдет.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.20.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0