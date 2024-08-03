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«Акрон» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Акрон» — «Динамо» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Солтмурад Бакаев («Акрон»).
Фото Официальный сайт ФК «Акрон»

3 августа на «Самара Арене» состоится игра третьего тура РПЛ между «Акроном» и «Динамо». Арбитр Павел Шадыханов даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Специалисты не верят в хозяев: взять победу «Акрона» можно с коэффициентом 3.90, вероятность такого итога — примерно 26%. Ничья доступна за 4.05 (25%), триумф парней Марцела Лички — за 1.88 (49%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.35.

Всех, кто верит, что команда Заура Тедеева наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.95.

Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). За Вендела требуют 60 миллионов евро. Пока он не уехал, проверит на прочность «Ростов»

Бело-голубые стартовали в РПЛ с побед над «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом (3:1). На то, что «Динамо» снова оформит больше двух мячей, можно сыграть за 2.40.

Сухарь в исполнении гостей представлен в линии за 3.15.

По версии экспертов, наиболее вероятный результат матча — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00. Выигрыш москвичей с минимальным перевесом (1:0) дали за 8.50.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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