3 августа в третьем туре РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Зениту». Соперников рассудит бригада Виталия Мешкова. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» в 17.20 мск.

Аналитики считают петербуржцев безоговорочными фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.33, это около 72% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 10.00 (10%). Ничья идет за 5.40 (18%).

В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 3.40.

Опция «обе забьют» доступна за 2.17, обратный рынок — за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Этот счет представлен в линии за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Парни Валерия Карпина пока не знают поражений в чемпионате: начали с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором туре обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Выезд на «Газпром Арену» станет для желто-синих серьезной проверкой на прочность. Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0) в РПЛ, а «Факел» (3:0) — в Кубке России. Максим Глушенков лидирует в топе бомбардиров лиги с четырьмя голами, Вендел — в списке ассистентов с четырьмя результативными пасами. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 1.75.