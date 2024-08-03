«Зенит» — «Ростов»: петербуржцы забили от трех мячей и больше во всех четырех матчах на старте сезона
3 августа в третьем туре РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Зениту». Соперников рассудит бригада Виталия Мешкова. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» в 17.20 мск.
Аналитики считают петербуржцев безоговорочными фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.33, это около 72% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 10.00 (10%). Ничья идет за 5.40 (18%).
В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 3.40.
Опция «обе забьют» доступна за 2.17, обратный рынок — за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.
Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Этот счет представлен в линии за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»
Парни Валерия Карпина пока не знают поражений в чемпионате: начали с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором туре обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Выезд на «Газпром Арену» станет для желто-синих серьезной проверкой на прочность. Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0) в РПЛ, а «Факел» (3:0) — в Кубке России. Максим Глушенков лидирует в топе бомбардиров лиги с четырьмя голами, Вендел — в списке ассистентов с четырьмя результативными пасами. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле.
Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0