Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Ростов»: петербуржцы забили от трех мячей и больше во всех четырех матчах на старте сезона

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

3 августа в третьем туре РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Зениту». Соперников рассудит бригада Виталия Мешкова. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Аналитики считают петербуржцев безоговорочными фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.33, это около 72% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 10.00 (10%). Ничья идет за 5.40 (18%).

В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 3.40.

Опция «обе забьют» доступна за 2.17, обратный рынок — за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Этот счет представлен в линии за 6.50.

Лука Гагнидзе (&laquo;Динамо&raquo;). Личка осознает проблемы «Динамо». Интрига будет даже против «Акрона»

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Парни Валерия Карпина пока не знают поражений в чемпионате: начали с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором туре обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Выезд на «Газпром Арену» станет для желто-синих серьезной проверкой на прочность. Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0) в РПЛ, а «Факел» (3:0) — в Кубке России. Максим Глушенков лидирует в топе бомбардиров лиги с четырьмя голами, Вендел — в списке ассистентов с четырьмя результативными пасами. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Читайте также
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Динамо»: чаще бело-голубых на старте РПЛ отличился только «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости