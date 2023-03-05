«Рома» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 5 марта 2023 года
5 марта в 25-м туре чемпионата Италии сразятся «Рома» и «Ювентус». Команды примет «Стадио Олимпико». Игра начнется в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Встречу обслужит судья Фабио Мареска.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила на победу «Ромы» коэффициент 2.69, что составляет около 36% вероятности успеха. Виктория «Юве» получила котировку 2.94 (33%). Ничья доступна за 3.09 (31%).
Ставка в 1000 рублей на мирный результат в случае благоприятного исхода встречи принесет выигрыш в 3090 рублей или 2090 рублей прибыли.
Команды немного забивают в очных матчах: два мяча на двоих — максимум, что случилось в трех из четырех крайних встречах. В первом круге тоже разыграли минимальную ничью — 1:1. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.48, ТМ 2.5 — в 1.58.
Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04. Обратный рынок доступен за 1.79.
«Ювентус» не проигрывает «Роме» в пяти матчах подряд. На продление серии (Х2) котировка — 1.60.
Аналитики ОЛИМПБЕТ назвали три самых реальных исхода встречи:
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года
«Рома» выдала серию из восьми неровных матчей: четыре поражения, ничья и три победы. Команда Жозе Моуринью разрывается между Лигой Европы и серией А: в еврокубках прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), но дома споткнулась о «Кремонезе» (1:2)
В то же время «Ювентус» только один раз проиграл за 10 встреч, оформив семь побед и две ничьи. В последнем матче — в дерби против «Торино» — «бьянконери» одержали волевую победу: дважды проигрывали по ходу игры, но все же вырвали три очка (4:2).
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2