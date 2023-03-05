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Сегодня, 15:15

«Рома» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 5 марта 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Игорь Акинфеев.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

5 марта в 25-м туре чемпионата Италии сразятся «Рома» и «Ювентус». Команды примет «Стадио Олимпико». Игра начнется в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Встречу обслужит судья Фабио Мареска.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила на победу «Ромы» коэффициент 2.69, что составляет около 36% вероятности успеха. Виктория «Юве» получила котировку 2.94 (33%). Ничья доступна за 3.09 (31%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат в случае благоприятного исхода встречи принесет выигрыш в 3090 рублей или 2090 рублей прибыли.

Команды немного забивают в очных матчах: два мяча на двоих — максимум, что случилось в трех из четырех крайних встречах. В первом круге тоже разыграли минимальную ничью — 1:1. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.48, ТМ 2.5 — в 1.58.

Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04. Обратный рынок доступен за 1.79.

«Ювентус» не проигрывает «Роме» в пяти матчах подряд. На продление серии (Х2) котировка — 1.60.

Аналитики ОЛИМПБЕТ назвали три самых реальных исхода встречи:

  • 1:1 — за 5.83;

  • 0:0 — за 5.87;

  • победа «Ромы» 1:0 — за 7.29.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

«Рома» выдала серию из восьми неровных матчей: четыре поражения, ничья и три победы. Команда Жозе Моуринью разрывается между Лигой Европы и серией А: в еврокубках прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), но дома споткнулась о «Кремонезе» (1:2)

В то же время «Ювентус» только один раз проиграл за 10 встреч, оформив семь побед и две ничьи. В последнем матче — в дерби против «Торино» — «бьянконери» одержали волевую победу: дважды проигрывали по ходу игры, но все же вырвали три очка (4:2).

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 5 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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