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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press

5 марта в матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сойдется с «Манчестер Юнайтед». Самое огненное противостояние Англии примет стадион «Энфилд». Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
05 мар, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ видят «Ливерпуль» фаворитом игры. На победу красных можно поставить за коэффициент 2.42, что приблизительно 40% вероятности успеха. Ничья оценена в 3.63 (26%), триумф «МЮ» — за 2.88 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2880 рублей.

В первом круге «дьяволы» выиграли у ливерпульцев со счетом 2:1. Если верите, что команда Эрика тен Хага снова не проиграет заклятым врагам, вариант Х2 доступен за 1.60.

«МЮ» не забил «Ливерпулю» в гостях в трех матчах подряд. Поставить на гол манкунианцев на «Энфилде» можно за 2.55.

В пяти последних очных встречах команды забивают в среднем 4.6 мяча, причем в четырех играх зафиксировано четыре и более гола. ТБ 2.5 предложен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.28.

«Ливерпуль» забивал манкунианцам в каждом из пяти последних противостояний. На гол хозяев предложен коэффициент 1.21, на его отсутствие — 4.34.

Наиболее вероятные исходы, по версии ОЛИМПБЕТ:

  • ничья 1:1 — за 6.79;

  • 2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 9.50;

  • нулевая ничья или минимальная победа хозяев — за 11.0.

Федор Смолов. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» уверенно играет дома: добыл семь побед в 10 матчах, две ничьи и потерпел лишь одно поражение. Но встречи с участием команды Юргена Клоппа часто скупы на голы: пять из 10 крайних оказались «низовыми». В том числе три последние.

Зато «МЮ» забил в последних 28 матчах, а в пяти встречах подряд среднее количество голов у команды — 2.4. После депортации Криштиану Роналду в арабские пески «Юнайтед» проиграл всего один раз — «Арсеналу» (2:3), а еще выцарапал три ничьи и выиграл 16 встреч.

Все благодаря разрывному сезону Маркуса Рэшфорда. Лучший бомбардир манкунианцев настрелял 14 мячей и отдал три ассиста за 24 матча. Все идет к тому, что форвард «МЮ» побьет личный рекорд — 17 мячей за 31 игру в сезоне-2019/20.

Лучшая форма «Манчестер Юнайтед» за несколько лет существенно напряжет оборону кризисного «Ливерпуля». Но история встреч, более-менее сыгравшаяся защита «красных» и давление «Энфилда» уравняют шансы.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
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4.03 16:30
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 3 : 0
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Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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