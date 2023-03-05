«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 5 марта 2023 года
5 марта в матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сойдется с «Манчестер Юнайтед». Самое огненное противостояние Англии примет стадион «Энфилд». Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не показывают.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ видят «Ливерпуль» фаворитом игры. На победу красных можно поставить за коэффициент 2.42, что приблизительно 40% вероятности успеха. Ничья оценена в 3.63 (26%), триумф «МЮ» — за 2.88 (34%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2880 рублей.
В первом круге «дьяволы» выиграли у ливерпульцев со счетом 2:1. Если верите, что команда Эрика тен Хага снова не проиграет заклятым врагам, вариант Х2 доступен за 1.60.
«МЮ» не забил «Ливерпулю» в гостях в трех матчах подряд. Поставить на гол манкунианцев на «Энфилде» можно за 2.55.
В пяти последних очных встречах команды забивают в среднем 4.6 мяча, причем в четырех играх зафиксировано четыре и более гола. ТБ 2.5 предложен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.28.
«Ливерпуль» забивал манкунианцам в каждом из пяти последних противостояний. На гол хозяев предложен коэффициент 1.21, на его отсутствие — 4.34.
Наиболее вероятные исходы, по версии ОЛИМПБЕТ:
-
ничья 1:1 — за 6.79;
-
2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 9.50;
-
нулевая ничья или минимальная победа хозяев — за 11.0.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» уверенно играет дома: добыл семь побед в 10 матчах, две ничьи и потерпел лишь одно поражение. Но встречи с участием команды Юргена Клоппа часто скупы на голы: пять из 10 крайних оказались «низовыми». В том числе три последние.
Зато «МЮ» забил в последних 28 матчах, а в пяти встречах подряд среднее количество голов у команды — 2.4. После депортации Криштиану Роналду в арабские пески «Юнайтед» проиграл всего один раз — «Арсеналу» (2:3), а еще выцарапал три ничьи и выиграл 16 встреч.
Все благодаря разрывному сезону Маркуса Рэшфорда. Лучший бомбардир манкунианцев настрелял 14 мячей и отдал три ассиста за 24 матча. Все идет к тому, что форвард «МЮ» побьет личный рекорд — 17 мячей за 31 игру в сезоне-2019/20.
Лучшая форма «Манчестер Юнайтед» за несколько лет существенно напряжет оборону кризисного «Ливерпуля». Но история встреч, более-менее сыгравшаяся защита «красных» и давление «Энфилда» уравняют шансы.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2