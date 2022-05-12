«Реал» — «Леванте»: прогноз на матч ла лиги 12 мая 2022 года
12 мая 2022 года в матче 36-го тура ла лиги «Реал» в звании чемпиона примет «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется в 22.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Реал». На победу команды Карло Анчелотти можно поставить за 1.50, это примерно 66% вероятности. Котировка на ничью — 5.10 (19%), на успех «Леванте» — 5.80 (15%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5100 рублей.
Команды любят играть в атаку. Это отражается на трендах — в семи из десяти последних матчей «Реала» проходил вариант «обе забьют», у «Леванте» это случилось восемь раз. Обмен голами можно взять за 1.49.
Тотал команды пробивают регулярно — восемь раз в десяти играх это происходило с «Реалом», семь раз из десяти — с «Леванте». Тотал больше 2.5 можно взять за 1.36, ТБ 3.5 — за 1.97.
«Реал» за последние десять матчей в среднем забивал 2.5 мяча. Котировка на ИТБ1 (2.5) — 2.16. Аналогичный тотал у «Леванте» — 7.10.
Фора на одну из команд поможет добавить интриги: Ф1(-1.5) идет за 2.22, а Ф2(+1.5) — за 1.71.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»
«Реал» уже чемпион — Анчелотти отправил футболистов в неофициальный отпуск. Кажется, у сливочных в голове теперь только Лига чемпионов — даже на мадридское дерби тренер выставил второй состав и не постеснялся проиграть. В таких условиях у «Леванте» появляются немалые шансы. К тому же команда борется за выживание, до спасительного 17-го места — шесть очков. Не проиграть «Реалу» будет очень к месту.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0