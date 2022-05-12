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«Реал» — «Леванте»: прогноз на матч ла лиги 12 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Марко Асенсио в матче против «Атлетико».
Фото Global Look Press

12 мая 2022 года в матче 36-го тура ла лиги «Реал» в звании чемпиона примет «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется в 22.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Леванте

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Реал». На победу команды Карло Анчелотти можно поставить за 1.50, это примерно 66% вероятности. Котировка на ничью — 5.10 (19%), на успех «Леванте» — 5.80 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5100 рублей.

Команды любят играть в атаку. Это отражается на трендах — в семи из десяти последних матчей «Реала» проходил вариант «обе забьют», у «Леванте» это случилось восемь раз. Обмен голами можно взять за 1.49.

Тотал команды пробивают регулярно — восемь раз в десяти играх это происходило с «Реалом», семь раз из десяти — с «Леванте». Тотал больше 2.5 можно взять за 1.36, ТБ 3.5 — за 1.97.

«Реал» за последние десять матчей в среднем забивал 2.5 мяча. Котировка на ИТБ1 (2.5) — 2.16. Аналогичный тотал у «Леванте» — 7.10.

Фора на одну из команд поможет добавить интриги: Ф1(-1.5) идет за 2.22, а Ф2(+1.5) — за 1.71.

Марко Асенсио (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Леванте»: аутсайдер загрузит работой сменщика Куртуа

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»

«Реал» уже чемпион — Анчелотти отправил футболистов в неофициальный отпуск. Кажется, у сливочных в голове теперь только Лига чемпионов — даже на мадридское дерби тренер выставил второй состав и не постеснялся проиграть. В таких условиях у «Леванте» появляются немалые шансы. К тому же команда борется за выживание, до спасительного 17-го места — шесть очков. Не проиграть «Реалу» будет очень к месту.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.70.

Футбол
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ФК Леванте
ФК Реал
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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 12 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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