12 мая 2022 года в матче 36-го тура ла лиги «Реал» в звании чемпиона примет «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется в 22.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Реал». На победу команды Карло Анчелотти можно поставить за 1.50, это примерно 66% вероятности. Котировка на ничью — 5.10 (19%), на успех «Леванте» — 5.80 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5100 рублей.

Команды любят играть в атаку. Это отражается на трендах — в семи из десяти последних матчей «Реала» проходил вариант «обе забьют», у «Леванте» это случилось восемь раз. Обмен голами можно взять за 1.49.

Тотал команды пробивают регулярно — восемь раз в десяти играх это происходило с «Реалом», семь раз из десяти — с «Леванте». Тотал больше 2.5 можно взять за 1.36, ТБ 3.5 — за 1.97.

«Реал» за последние десять матчей в среднем забивал 2.5 мяча. Котировка на ИТБ1 (2.5) — 2.16. Аналогичный тотал у «Леванте» — 7.10.

Фора на одну из команд поможет добавить интриги: Ф1(-1.5) идет за 2.22, а Ф2(+1.5) — за 1.71.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»

«Реал» уже чемпион — Анчелотти отправил футболистов в неофициальный отпуск. Кажется, у сливочных в голове теперь только Лига чемпионов — даже на мадридское дерби тренер выставил второй состав и не постеснялся проиграть. В таких условиях у «Леванте» появляются немалые шансы. К тому же команда борется за выживание, до спасительного 17-го места — шесть очков. Не проиграть «Реалу» будет очень к месту.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.70.