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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 12 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Габриэл («Арсенал»).
Фото Global Look Press

12 мая 2022 года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Встречу обслужит 41-летний арбитр из Уигана Пол Тирни. Команды занимают пятое и четвертое места в таблице соответственно.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
12 мая, 21:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 45% вероятности. На успех «Арсенала» и ничью котировки очень близкие — 3.40 (29%) и 3.50 (26%).

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В первом круге «Арсенал» забил в ворота соперника три мяча и победил 3:1. На то, что «канониры» не проиграют, коэффициент 1.73.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Замечательная котировка на вариант «обе забьют» — 1.70, на обратный исход — 2.15.

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Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 гола оценен в 2.00, на «Арсенал» значительно выше — 2.65.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Тоттенхэм» провел отличный матч против «Ливерпуля». Хотя «шпоры» набрали только одно очко, они в первую очередь запомнились яркой игрой в атаке — забили и создали несколько убойных моментов. Прекрасное взаимопонимание вернулось к Кейну, Сону и Сессеньону.

«Арсенал» в последних четырех матчах неизменно забивал два и больше мяча, хотя в соперниках были «Челси», «МЮ» и «Вест Хэм» из верхней половины таблицы. Вероятно, предстоящая игра также получится обоюдоострой и результативной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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Спартак

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Краснодар

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