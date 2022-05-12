«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 12 мая 2022 года
12 мая 2022 года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Встречу обслужит 41-летний арбитр из Уигана Пол Тирни. Команды занимают пятое и четвертое места в таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 45% вероятности. На успех «Арсенала» и ничью котировки очень близкие — 3.40 (29%) и 3.50 (26%).
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В первом круге «Арсенал» забил в ворота соперника три мяча и победил 3:1. На то, что «канониры» не проиграют, коэффициент 1.73.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.
Замечательная котировка на вариант «обе забьют» — 1.70, на обратный исход — 2.15.
Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 гола оценен в 2.00, на «Арсенал» значительно выше — 2.65.
Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
«Тоттенхэм» провел отличный матч против «Ливерпуля». Хотя «шпоры» набрали только одно очко, они в первую очередь запомнились яркой игрой в атаке — забили и создали несколько убойных моментов. Прекрасное взаимопонимание вернулось к Кейну, Сону и Сессеньону.
«Арсенал» в последних четырех матчах неизменно забивал два и больше мяча, хотя в соперниках были «Челси», «МЮ» и «Вест Хэм» из верхней половины таблицы. Вероятно, предстоящая игра также получится обоюдоострой и результативной.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0