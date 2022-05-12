12 мая 2022 года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Встречу обслужит 41-летний арбитр из Уигана Пол Тирни. Команды занимают пятое и четвертое места в таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 45% вероятности. На успех «Арсенала» и ничью котировки очень близкие — 3.40 (29%) и 3.50 (26%).

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В первом круге «Арсенал» забил в ворота соперника три мяча и победил 3:1. На то, что «канониры» не проиграют, коэффициент 1.73.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Замечательная котировка на вариант «обе забьют» — 1.70, на обратный исход — 2.15.

Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 гола оценен в 2.00, на «Арсенал» значительно выше — 2.65.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Тоттенхэм» провел отличный матч против «Ливерпуля». Хотя «шпоры» набрали только одно очко, они в первую очередь запомнились яркой игрой в атаке — забили и создали несколько убойных моментов. Прекрасное взаимопонимание вернулось к Кейну, Сону и Сессеньону.

«Арсенал» в последних четырех матчах неизменно забивал два и больше мяча, хотя в соперниках были «Челси», «МЮ» и «Вест Хэм» из верхней половины таблицы. Вероятно, предстоящая игра также получится обоюдоострой и результативной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.