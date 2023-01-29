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«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч серии А 29 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии лидер сезона «Наполи» встретится с «Ромой». Игра пройдет 29 января на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Успех римлян предложен с котировкой 5.00 (20%) — это самый маловероятный результата матча. Ничья идет за 3.70 (26%).

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Команды уже встречались в этом сезоне: в 11-м туре команда Лучано Спаллетти обыграла римлян на выезде (1:0) благодаря голу Виктора Осимхена на 80-й минуте. Неаполитанцы неплохо справляются с «Ромой»: не проигрывают ей на протяжении шести матчей чемпионата (три победы). Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Жозе Моуринью хотя бы не уступит, можно за 2.08.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Наполи» 1:0 идет за 6.10;

• ничья 1:1 — за 6.80.

• успех хозяев 2:0 — за 7.30.

Аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года

Команда Спаллетти забивает больше всех в чемпионате: 46 мячей за 19 туров, в среднем — 2.42 гола за игру. Меньше двух мячей неаполитанцы оформили лишь в пяти играх серии А, а в последних трех встречах вонзили девять голов. Дома же «Наполи» выступает еще ярче: в среднем за игру чемпионата заколачивает 2.88 мяча, матч с «Ромой» как раз пройдет в Неаполе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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