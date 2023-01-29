«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч серии А 29 января 2023 года
В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии лидер сезона «Наполи» встретится с «Ромой». Игра пройдет 29 января на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Успех римлян предложен с котировкой 5.00 (20%) — это самый маловероятный результата матча. Ничья идет за 3.70 (26%).
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Команды уже встречались в этом сезоне: в 11-м туре команда Лучано Спаллетти обыграла римлян на выезде (1:0) благодаря голу Виктора Осимхена на 80-й минуте. Неаполитанцы неплохо справляются с «Ромой»: не проигрывают ей на протяжении шести матчей чемпионата (три победы). Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Жозе Моуринью хотя бы не уступит, можно за 2.08.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Наполи» 1:0 идет за 6.10;
• ничья 1:1 — за 6.80.
• успех хозяев 2:0 — за 7.30.
Аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.
Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года
Команда Спаллетти забивает больше всех в чемпионате: 46 мячей за 19 туров, в среднем — 2.42 гола за игру. Меньше двух мячей неаполитанцы оформили лишь в пяти играх серии А, а в последних трех встречах вонзили девять голов. Дома же «Наполи» выступает еще ярче: в среднем за игру чемпионата заколачивает 2.88 мяча, матч с «Ромой» как раз пройдет в Неаполе.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2