3 апреля «Металлург» и «Автомобилист» проведут первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Магнитки» больше шансов на победу: этот исход предложили с котировкой 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Триумф гостей можно взять за 3.25 (30%), ничья идет за 3.90 (25%).

Выигрыш подопечных Андрея Разина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.64, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.38;

• Ф1(-1.5) — за 2.95, Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант предложен за 1.26.

Комбинированная ставка на победу «Металлурга» и тотал меньше 5.5 гола доступны с котировкой 2.90.

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