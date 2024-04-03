Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Автомобилист»: где смотреть матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 3 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Автомобилиста».
Фото Официальный сайт «Автомобилиста»

3 апреля «Металлург» и «Автомобилист» проведут первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Усман Дембеле и&nbsp;Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе перед уходом в «Реал» тащит «ПСЖ» к золотому покеру. Но «Ренн» может похоронить планы в 1/2 Кубка Франции

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Магнитки» больше шансов на победу: этот исход предложили с котировкой 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Триумф гостей можно взять за 3.25 (30%), ничья идет за 3.90 (25%).

Выигрыш подопечных Андрея Разина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.64, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.38;

• Ф1(-1.5) — за 2.95, Ф2(+1.5) — за 1.41.

Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo;. «Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант предложен за 1.26.

Комбинированная ставка на победу «Металлурга» и тотал меньше 5.5 гола доступны с котировкой 2.90.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 3 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости