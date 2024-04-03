3 апреля состоятся первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первом из них ЦСКА сыграет в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 37% вероятности исхода. Ничья идет за 3.25 (31%), успех «Балтики» — за 3.15 (32%).

Единственный за последние 10 лет матч между командами завершился минимальной победой ЦСКА (1:0). На выигрыш армейцев с форой (0) котировка — 1.67, на «сухой» триумф — 3.50.

Шикарный коэффициент 1.74 на победу ЦСКА в одном из таймов.

Выход москвичей в следующий раунд перед первым матчем оценен в 1.45, калининградцев — в 2.96.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — ЦСКА

ЦСКА после зимнего перерыва не знает поражений — дважды выиграл и дважды сыграл вничью. Причем в играх с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2) армейцы вели в счете и были близки к победе. Команда Федотова находится в очень неплохой форме.

«Балтика» здорово играет в Кубке, но в чемпионате ей еще нужно прибавлять — например, в прошедшие выходные калининградцы забили в РПЛ впервые с октября 2023 года. У ЦСКА же с голами никаких проблем нет. Скорее всего, москвичи увезут с чужого поля победу, но лучше перестраховаться и поставить на их успех хотя бы в одном тайме.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА выиграет один из таймов за 1.74.

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