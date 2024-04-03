«Балтика» — ЦСКА: москвичи окажутся сильнее на одном из отрезков игры
3 апреля состоятся первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первом из них ЦСКА сыграет в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 37% вероятности исхода. Ничья идет за 3.25 (31%), успех «Балтики» — за 3.15 (32%).
Единственный за последние 10 лет матч между командами завершился минимальной победой ЦСКА (1:0). На выигрыш армейцев с форой (0) котировка — 1.67, на «сухой» триумф — 3.50.
Шикарный коэффициент 1.74 на победу ЦСКА в одном из таймов.
Выход москвичей в следующий раунд перед первым матчем оценен в 1.45, калининградцев — в 2.96.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — ЦСКА
ЦСКА после зимнего перерыва не знает поражений — дважды выиграл и дважды сыграл вничью. Причем в играх с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2) армейцы вели в счете и были близки к победе. Команда Федотова находится в очень неплохой форме.
«Балтика» здорово играет в Кубке, но в чемпионате ей еще нужно прибавлять — например, в прошедшие выходные калининградцы забили в РПЛ впервые с октября 2023 года. У ЦСКА же с голами никаких проблем нет. Скорее всего, москвичи увезут с чужого поля победу, но лучше перестраховаться и поставить на их успех хотя бы в одном тайме.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА выиграет один из таймов за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5