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«Балтика» — ЦСКА: москвичи окажутся сильнее на одном из отрезков игры

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА 3 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 апреля состоятся первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первом из них ЦСКА сыграет в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

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03 апр, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 37% вероятности исхода. Ничья идет за 3.25 (31%), успех «Балтики» — за 3.15 (32%).

Единственный за последние 10 лет матч между командами завершился минимальной победой ЦСКА (1:0). На выигрыш армейцев с форой (0) котировка — 1.67, на «сухой» триумф — 3.50.

Шикарный коэффициент 1.74 на победу ЦСКА в одном из таймов.

Выход москвичей в следующий раунд перед первым матчем оценен в 1.45, калининградцев — в 2.96.

Унаи Эмери (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Ман Сити» в ярости после нулей с «Арсеналом». Под горячую руку просится «Астон Вилла», но у Эмери есть три ферзя в атаке

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — ЦСКА

ЦСКА после зимнего перерыва не знает поражений — дважды выиграл и дважды сыграл вничью. Причем в играх с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2) армейцы вели в счете и были близки к победе. Команда Федотова находится в очень неплохой форме.

«Балтика» здорово играет в Кубке, но в чемпионате ей еще нужно прибавлять — например, в прошедшие выходные калининградцы забили в РПЛ впервые с октября 2023 года. У ЦСКА же с голами никаких проблем нет. Скорее всего, москвичи увезут с чужого поля победу, но лучше перестраховаться и поставить на их успех хотя бы в одном тайме.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА выиграет один из таймов за 1.74.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

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Спартак

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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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