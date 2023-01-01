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«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 2 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 2 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press

2 января в НХЛ «Флорида» примет «Рейнджерс». Встреча пройдет на «FLA Live-арене» и начнется в 01.00 по московскому времени. В прямом эфире в России посмотреть ее не получится.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Флориду» фаворитом. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья идет за 4.10 (21%), успех «Рейнджерс» — за 2.75 (36%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата составит 4100 рублей, а чистая прибыль — 3100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.61. Можете выбрать фору (0) на «Пантерз» за 1.78, Ф2(0) — за 2.10.

Успех «Флориды» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.78, «Рейнджерс» — за 2.08.

ТБ 5.5 предложено взять за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26.

На то, что первыми забросят хозяева, коэффициент — 1.83. На гостей — 1.98. На ничью 0:0 — 58.0.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Рейнджерс»

Команды показывают не очень хорошие результаты в последнее время: «Флорида» проиграла четыре из пяти последних матчей, «Рейнджерс» — три из пяти. В то же время «Пантерз» неплохо играют «Нью-Йорком» дома — выиграли две последние встречи в основное время, а еще в трех не проиграли по итогам 60 минут. На них и стоит сделать ставку.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.78.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 1 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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