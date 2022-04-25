«Краснодар» — «Зенит» — одна из ярчайших вывесок 26-го тура РПЛ. 25 апреля 2022 года «быки» примут лидера премьер-лиги на стадионе «Краснодар». Игра стартует в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безусловным фаворитом «Зенит»: поставить на победу лидера РПЛ можно за 1.44, вероятность благополучного исхода — около 68%. Успех «Краснодара» определили как наименее вероятный результат. Коэффициент на успех хозяев — 7.20 (13%). Ничья оценена в 4.90 (19%).

При благополучном исходе ставка на ничью в 1000 рублей озолотит вас на 4900 рублей.

Три самых вероятных исхода матча — победы «Зенита» с разными счетами. Наиболее ожидаемый — 2:0 с коэффициентом 7.30. Успех команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 оценен в 8.00, минимальный выигрыш (1:0) — в 8.30.

В первом круге команды выдали яркий матч, который закончился победой «Зенита» со счетом 3:2. Поставить на тотал больше 3.5 гола в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.38, меньше 3,5 гола доступен за 1.58. Менее рискованная ставка предложена на тотал больше 2,5 мяча — 1.55, меньше 2,5 мяча — за 2.46.

Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола оценен весьма приятными 2.37, меньше 2.5 доступны за 1.59. Если не хотите рисковать, берите тотал больше 1,5 мяча, коэффициент — 1.44. У «Краснодара» индивидуальный тотал больше 1,5 гола предложен с внушительной котировкой 3.70, а меньше — за 1.28.

Вероятность пенальти аналитики оценили в 2.35. Коэффициент на удаление — 2.95.