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«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 25 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба («Зенит»).
Фото Global Look Press

«Краснодар» — «Зенит» — одна из ярчайших вывесок 26-го тура РПЛ. 25 апреля 2022 года «быки» примут лидера премьер-лиги на стадионе «Краснодар». Игра стартует в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безусловным фаворитом «Зенит»: поставить на победу лидера РПЛ можно за 1.44, вероятность благополучного исхода — около 68%. Успех «Краснодара» определили как наименее вероятный результат. Коэффициент на успех хозяев — 7.20 (13%). Ничья оценена в 4.90 (19%).

При благополучном исходе ставка на ничью в 1000 рублей озолотит вас на 4900 рублей.

Три самых вероятных исхода матча — победы «Зенита» с разными счетами. Наиболее ожидаемый — 2:0 с коэффициентом 7.30. Успех команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 оценен в 8.00, минимальный выигрыш (1:0) — в 8.30.

В первом круге команды выдали яркий матч, который закончился победой «Зенита» со счетом 3:2. Поставить на тотал больше 3.5 гола в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.38, меньше 3,5 гола доступен за 1.58. Менее рискованная ставка предложена на тотал больше 2,5 мяча — 1.55, меньше 2,5 мяча — за 2.46.

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Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола оценен весьма приятными 2.37, меньше 2.5 доступны за 1.59. Если не хотите рисковать, берите тотал больше 1,5 мяча, коэффициент — 1.44. У «Краснодара» индивидуальный тотал больше 1,5 гола предложен с внушительной котировкой 3.70, а меньше — за 1.28.

Вероятность пенальти аналитики оценили в 2.35. Коэффициент на удаление — 2.95.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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