Испания — Италия: «фурия» не обыграла «адзурру» на двух прошлых Евро
20 июня во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграют лидеры квартета В — Испания и Италия. Встреча состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Словенский судья Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики склоняются к победе «красной фурии»: коэффициент на этот исход — 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Раздел очков доступен за 3.25 (31%), выигрыш Италии — за 3.90 (26%).
«Скуадра адзурра» не уступила испанцам на двух Евро подряд: ничья с триумфом по пенальти (1:1, 4:2) в полуфинале в 2021-м и успех в 1/8 финала в 2016-м (2:0). Непоражение команды Лучано Спаллетти оценили в 1.70.
Обмен результативными попаданиями идет за 1.90, обратный рынок — за 1.93.
Тотал больше 2.5 гола дали за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.70.
На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 1.5 мяча, предложили котировку 2.30. В первом туре они разгромили Хорватию (3:0).
Прогноз и ставка на матч Испания — Италия
Испания против Италии — уже почти классика Евро: соперники встречались на четырех последних континентальных турнирах, в 2012-м даже дважды. У каждой из сборных по одной победе в основное время. По разу они добивались успеха в серии пенальти и проигрывали. Еще один поединок завершился вничью без определения сильнейшего, поскольку прошел на групповом этапе.
При этом команды обменялись голами только в двух из пяти матчей на чемпионатах Европы в XXI веке. Новый раунд противостояния почти наверняка переломит эту статистику, ведь на «Фельтинс-Арене» столкнутся одни из самых ярких и эффективных атак Евро-2024. В первом туре «красная фурия» перемолола Хорватию (3:0), «скуадра адзурра» справилась с Албанией (2:1). Игра обещает интересную тактическую дуэль Луиса де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти, а с такими исполнителями, как Альваро Мората, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Федерико Кьеза, Николо Барелла и Джанлука Скамакка, она просто не может закончиться «сухарем» для одного из коллективов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4