Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Испания — Италия: «фурия» не обыграла «адзурру» на двух прошлых Евро

Прогноз на матч чемпионата Европы Испания — Италия 20 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дани Карвахаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

20 июня во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграют лидеры квартета В — Испания и Италия. Встреча состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Словенский судья Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа B
20 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Испания
Италия

Аналитики склоняются к победе «красной фурии»: коэффициент на этот исход — 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Раздел очков доступен за 3.25 (31%), выигрыш Италии — за 3.90 (26%).

«Скуадра адзурра» не уступила испанцам на двух Евро подряд: ничья с триумфом по пенальти (1:1, 4:2) в полуфинале в 2021-м и успех в 1/8 финала в 2016-м (2:0). Непоражение команды Лучано Спаллетти оценили в 1.70.

Обмен результативными попаданиями идет за 1.90, обратный рынок — за 1.93.

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.70.

На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 1.5 мяча, предложили котировку 2.30. В первом туре они разгромили Хорватию (3:0).

Душан Тадич (сборная Сербии). Тадич остался в запасе на игру с Англией, а после разнес решение тренера. Климат в сборной Сербии вызывает вопросы

Прогноз и ставка на матч Испания — Италия

Испания против Италии — уже почти классика Евро: соперники встречались на четырех последних континентальных турнирах, в 2012-м даже дважды. У каждой из сборных по одной победе в основное время. По разу они добивались успеха в серии пенальти и проигрывали. Еще один поединок завершился вничью без определения сильнейшего, поскольку прошел на групповом этапе.

При этом команды обменялись голами только в двух из пяти матчей на чемпионатах Европы в XXI веке. Новый раунд противостояния почти наверняка переломит эту статистику, ведь на «Фельтинс-Арене» столкнутся одни из самых ярких и эффективных атак Евро-2024. В первом туре «красная фурия» перемолола Хорватию (3:0), «скуадра адзурра» справилась с Албанией (2:1). Игра обещает интересную тактическую дуэль Луиса де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти, а с такими исполнителями, как Альваро Мората, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Федерико Кьеза, Николо Барелла и Джанлука Скамакка, она просто не может закончиться «сухарем» для одного из коллективов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Под Новосибирском против пары возбудили дело об истязаниях и убийстве ребенка
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Aurus Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дания — Англия: Саутгейт сделает все, чтобы матч был скучным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости