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Сегодня, 10:15

Дания — Англия: Саутгейт сделает все, чтобы матч был скучным

Прогноз на матч чемпионата Европы Дания — Англия 20 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Гарет Саутгейт и Джуд Беллингем (сборная Англии).
Фото Getty Images

20 июня во втором туре Евро-2024 лидер группы С Англия сыграет с Данией. Поединок пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Португалии Артур Соареш Диаш. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.45 мск. Другие участники квартета — Словения и Сербия, занимающие предпоследнее и последнее места соответственно.

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Дания
Англия

Аналитики склоняются к победе «Трех львов». На успех команды Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.70 (27%), триумф «динамита» — за 5.81 (16%).

На то, что андердог наберет очки (1Х), предложено сыграть за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70. Обмен голами идет за 2.17, обратный рынок — за 1.71.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу британцев. На этот результат дали котировку 5.86.

Душан Тадич (сборная Сербии). Тадич остался в запасе на игру с Англией, а после разнес решение тренера. Климат в сборной Сербии вызывает вопросы

Прогноз и ставка на матч Дания — Англия

Датчане не проиграли в восьми из девяти последних официальных встреч и не уступили в основное время в пяти поединках чемпионата Европы подряд. В шести из восьми предыдущих матчей англичан на Евро хотя бы одна сборная не забивала. После осторожной игры обеих команд в первом туре крупного счета в очной схватке не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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