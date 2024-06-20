20 июня во втором туре Евро-2024 лидер группы С Англия сыграет с Данией. Поединок пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Португалии Артур Соареш Диаш. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.45 мск. Другие участники квартета — Словения и Сербия, занимающие предпоследнее и последнее места соответственно.

Аналитики склоняются к победе «Трех львов». На успех команды Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.70 (27%), триумф «динамита» — за 5.81 (16%).

На то, что андердог наберет очки (1Х), предложено сыграть за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70. Обмен голами идет за 2.17, обратный рынок — за 1.71.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу британцев. На этот результат дали котировку 5.86.

Прогноз и ставка на матч Дания — Англия

Датчане не проиграли в восьми из девяти последних официальных встреч и не уступили в основное время в пяти поединках чемпионата Европы подряд. В шести из восьми предыдущих матчей англичан на Евро хотя бы одна сборная не забивала. После осторожной игры обеих команд в первом туре крупного счета в очной схватке не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.