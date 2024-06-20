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Словения — Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы 20 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Словения — Сербия 20 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Митрович (сборная Сербии).
Фото Getty Images

20 июня во втором туре Евро сыграют представители группы С — Словения и Сербия. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на арене «Альянц-Арена» в Мюнхене. Команды рассудит арбитр из Румынии Иштван Ковач. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Квартет С возглавляет Англия, датчане и словенцы делят второе и третье места, а сербы замыкают таблицу.

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
Сербия

Аналитики считают парней Драгана Стойковича фаворитами. На триумф «Орлов» можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 52%. Раздел очков доступен за 3.51 (28%), выигрыш коллектива Матьяжа Кека — за 4.71 (20%).

Словенцы стартовали на групповом этапе с ничьей против Дании (1:1). Их непоражение во втором туре оценили в 2.01.

Котировка на победу Яна Облака и компании с форой (0) — 3.26. Та же опция на сербов дана за 1.35.

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В шести из восьми официальных матчей команда Кека открывала счет. На то, что Словения снова отличится первой, можно сыграть за 2.75. На результативный дебют «Орлов» — за 1.63.

Обмен голами можно взять за 1.91, обратный рынок идет за практически идентичные 1.92. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.81.

По версии аналитиков, самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Сербии за 6.95.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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