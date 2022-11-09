«Интер» — «Болонья»: миланцы наберут три очка в голевой перестрелке

9 ноября в 14-м туре серии А вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сыграет с «Болоньей». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.33, это 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Болоньи» — за 10.0 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выигрыш в 5800 рублей.

Последний матч между командами завершился в пользу «Болоньи». На то, что красно-синие снова не проиграют, котировка 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 2.5 — в 2.50.

Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92. Четыре из пяти последних очных матчей завершились обоюдным взятием ворот.

Эксперты предполагают, что наилучшие шансы забить в этой встрече у Эдина Джеко — 2.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Болонья»

«Болонья» идет на серии из четырех побед, но три из них одержаны дома. В гостях же команда Тиагу Мотти выступает неважно: потерпела четыре поражения в шести играх и раз сыграла вничью. «Интер» же дома, наоборот, играет очень мощно: идет в таблице четвертым по набранным на своем поле очкам (уступает «Наполи» четыре балла при игре в запасе).

В то же время в этом сезоне в пяти матчах из шести гостевых у «Болоньи» прошел «верх», у «Интера» — в четырех из шести домашних.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.