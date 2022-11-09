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Сегодня, 15:15

«Интер» — «Болонья»: миланцы наберут три очка в голевой перестрелке

Евгений Коростелев
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Эдин Джеко.
Фото Global Look Press

9 ноября в 14-м туре серии А вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сыграет с «Болоньей». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Болонья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.33, это 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Болоньи» — за 10.0 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выигрыш в 5800 рублей.

Последний матч между командами завершился в пользу «Болоньи». На то, что красно-синие снова не проиграют, котировка 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 2.5 — в 2.50.

Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92. Четыре из пяти последних очных матчей завершились обоюдным взятием ворот.

Эксперты предполагают, что наилучшие шансы забить в этой встрече у Эдина Джеко — 2.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.70.

Эрлинг Холанн. «Сити» ближе всех к трофею, «Реал» вряд ли повторит успех. Шансы команд на победу в ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Болонья»

«Болонья» идет на серии из четырех побед, но три из них одержаны дома. В гостях же команда Тиагу Мотти выступает неважно: потерпела четыре поражения в шести играх и раз сыграла вничью. «Интер» же дома, наоборот, играет очень мощно: идет в таблице четвертым по набранным на своем поле очкам (уступает «Наполи» четыре балла при игре в запасе).

В то же время в этом сезоне в пяти матчах из шести гостевых у «Болоньи» прошел «верх», у «Интера» — в четырех из шести домашних.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Оренбург

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