«Интер» — «Болонья»: миланцы наберут три очка в голевой перестрелке
9 ноября в 14-м туре серии А вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сыграет с «Болоньей». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.33, это 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Болоньи» — за 10.0 (8%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выигрыш в 5800 рублей.
Последний матч между командами завершился в пользу «Болоньи». На то, что красно-синие снова не проиграют, котировка 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 2.5 — в 2.50.
Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92. Четыре из пяти последних очных матчей завершились обоюдным взятием ворот.
Эксперты предполагают, что наилучшие шансы забить в этой встрече у Эдина Джеко — 2.30.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Болонья»
«Болонья» идет на серии из четырех побед, но три из них одержаны дома. В гостях же команда Тиагу Мотти выступает неважно: потерпела четыре поражения в шести играх и раз сыграла вничью. «Интер» же дома, наоборот, играет очень мощно: идет в таблице четвертым по набранным на своем поле очкам (уступает «Наполи» четыре балла при игре в запасе).
В то же время в этом сезоне в пяти матчах из шести гостевых у «Болоньи» прошел «верх», у «Интера» — в четырех из шести домашних.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2