Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:35

Грузия — Португалия: партнеры сделают все, чтобы Криштиану наконец забил в Германии

Прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Португалия 26 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

26 июня, в заключительный день группового этапа чемпионата Европы по футболу, сборная Грузии сыграет с командой Португалии — лидером квартета F, где также выступают Чехия и Турция. Встреча пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене», стартовый свисток в 22.00 по московскому времени даст арбитр из Швейцарии Сандро Шерер. В прямом эфире с 21.00 мск игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
Португалия

Аналитики букмекерских компаний считают, что матч завершится победой Португалии, на которую выставлен коэффициент 1.40. Вероятность этого результата — приблизительно 71%. Успех Грузии котируется за 8.50 (9%), ничья — за 5.10 (20%).

На то, что Хвича и компания не сломаются под натиском соперника (1Х), можно поставить за 2.95. Также предложено взять номинальных хозяев поля с форой (+1.5) гола за 1.77. Триумф гостей с разницей (-1.5) идет за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за 2.00 и 1.83 соответственно.

Забьет ли Роналду на шестом Евро в карьере? Его гол можно взять за 1.73. Хвича — наиболее вероятный автор забитого мяча в составе Грузии — 3.80.

Михаил Мудрик (сборная Украины). Как Украине выйти в плей-офф? Сине-желтые могут оказаться в 1/8 финала даже в случае поражения от Бельгии

Прогноз и ставка на матч Грузия — Португалия

Португалия, наверное, наравне с Испанией, одна из самых ярких топ-команд этого Евро. В двух играх Криштиану и компания набрали шесть очков, досрочно гарантировав себе первое место в группе, и забили пять мячей. В третьей встрече им будет противостоять слабейшая команда квартета — Грузия набрала всего один балл и пропустила четыре раза.

Хотя некоторые думают, что для португальцев по настроению предстоящая игра будет сродни товарищеской, шансов на это немного. Все-таки Евро — турнир скоротечный, и каждый матч важен, чтобы держать себя в тонусе. Плюс Роналду еще не забивал, а он сделать это очень хочет. Команда постарается, чтобы его желание исполнилось.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о смерти атташе посольства США в Киеве
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Словакия — Румыния: стартовые составы на матч Евро-2024
Фоден покинул расположение сборной Англии по семейным обстоятельствам
Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции
Камавинга: «Франция — великая команда, а такие всегда берут себя в руки»
Словакия — Румыния: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Украина — Бельгия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украина — Бельгия: где смотреть матч чемпионата Европы 26 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости