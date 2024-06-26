Украина — Бельгия: где смотреть матч чемпионата Европы 26 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Украина в заключительном туре группового этапа Евро-2024 встретится с фаворитом квартета Е Бельгией. Также вместе с ними за места в плей-офф борются Словакия и Румыния. Матч на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Энтони Тейлор. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры видят бельгийцев серьезными фаворитами: выигрыш подопечных Доменико Тедеско доступен с котировкой 1.65, это приблизительно 59% вероятности. Успех украинцев можно взять за 5.20 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья доступна за 4.10 (23%).
Вероятность непоражения «жовто-блакитных» оценена в 2.29.
Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата встречи также говорят о превосходстве бельгийцев:
• 1:1 — за 6.60;
• 1:0 — за 6.80;
• 2:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.09.
Опция «обе забьют» дана за 1.80, альтернативный вариант доступен за 2.06.
Комбинированное предложение на победу Бельгии и тотал больше 1.5 гола идет с коэффициентом 1.99.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -