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Франция — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Франция — Израиль 28 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Француз Лум Чауна в игре за «Ренн».
Фото Global Look Press

28 июня 2022 года определятся финалисты чемпионата Европы U-19. В одном из полуфиналов Франция сойдется с Израилем на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде. Стартовый свисток датчанина Мортена Крога прозвучит в 21.00 мск, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Европы U19. 1/2 финала
28 июн, 21:00. MOL Arena (Дунайска-Стреда)
Франция U19
Израиль U-19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Трехцветным»: поставить на победу Франции в основное время можно с коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 73%. Успех Израиля эксперты оценили в 9.00 (10%), ничью — в 5.10 (17%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу израильтян в случае их выхода в финал принесет 9000 рублей, чистый выигрыш составит 8000 рублей.

Даже на то, что сине-белые не проиграют в основное время, предложена внушительная котировка 3.30. А три самых ожидаемых исхода встречи ясно говорят о преимуществе французов:

• победа 2:0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00.

Неудивительно, что Францию считают огромным фаворитом. «Трехцветные» на групповом этапе оформили три победы в трех матчах и уверенно вышли в плей-офф с первого места. Израиль же с трудом выполз со второй строчки: сборная набрала четыре очка и всего на балл опередила Австрию.

Также Франция — самая результативная команда Евро: наколотила 11 мячей в трех играх. Индивидуальный тотал французов больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.40, ИТМ1 (1.5) — за 2.85. У Израиля эти рынки предложены с коэффициентами 4.00 и 1.22 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Нападающий Ламин Сиссе в&nbsp;игре за &laquo;Нанси&raquo;. Франция — Израиль: соотечественники Мбаппе не оставят шансов аутсайдеру плей-офф

Прогноз и ставка на матч Франция — Израиль

Франция уже показала свою мощь на этом Евро: кроме побед над аутсайдерами группы Словакией и Румынией «Трехцветные» легко разгромили крепкую Италию. Большая часть состава французов уже заиграна во взрослых лигах, пусть и не в топ-командах. Израиль же с трудом прошел в плей-офф и точно находится на несколько уровней ниже французов.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.

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Англия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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