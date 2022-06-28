Франция — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года
28 июня 2022 года определятся финалисты чемпионата Европы U-19. В одном из полуфиналов Франция сойдется с Израилем на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде. Стартовый свисток датчанина Мортена Крога прозвучит в 21.00 мск, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Трехцветным»: поставить на победу Франции в основное время можно с коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 73%. Успех Израиля эксперты оценили в 9.00 (10%), ничью — в 5.10 (17%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу израильтян в случае их выхода в финал принесет 9000 рублей, чистый выигрыш составит 8000 рублей.
Даже на то, что сине-белые не проиграют в основное время, предложена внушительная котировка 3.30. А три самых ожидаемых исхода встречи ясно говорят о преимуществе французов:
• победа 2:0 идет за 6.80;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.00.
Неудивительно, что Францию считают огромным фаворитом. «Трехцветные» на групповом этапе оформили три победы в трех матчах и уверенно вышли в плей-офф с первого места. Израиль же с трудом выполз со второй строчки: сборная набрала четыре очка и всего на балл опередила Австрию.
Также Франция — самая результативная команда Евро: наколотила 11 мячей в трех играх. Индивидуальный тотал французов больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.40, ИТМ1 (1.5) — за 2.85. У Израиля эти рынки предложены с коэффициентами 4.00 и 1.22 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч Франция — Израиль
Франция уже показала свою мощь на этом Евро: кроме побед над аутсайдерами группы Словакией и Румынией «Трехцветные» легко разгромили крепкую Италию. Большая часть состава французов уже заиграна во взрослых лигах, пусть и не в топ-командах. Израиль же с трудом прошел в плей-офф и точно находится на несколько уровней ниже французов.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -