Франция — Израиль: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
28 июня 2022 года во втором полуфинале юниорского чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет главный фаворит Франция сойдется с Израилем на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде. Стартовый свисток датчанина Мортена Крога прозвучит в 21.00 мск, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru, начало эфира — в 21.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции значительно больше шансов на победу — взять ее можно с коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 73%. Успех Израиля в основное время доступен за 9.00 (10%), ничья — за 5.10 (17%).
Ставка в 1000 рублей на фаворита принесет некрупные, но приятные 1340 рублей выплаты или 340 чистой прибыли.
Если вы обладаете даром предвидения и знаете, что Израиль не уступит в основное время, тогда берите Х2 за 3.30.
Французы даже Италии забили четыре мяча. На их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча коэффициент 1.40, на ИТМ1 (1.5) — 2.85.
Израиль в двух матчах забил по два мяча — Австрии и Сербии. Но их ИТБ (1.5) оценен в 4.00, а ИТМ (1.5) — в 1.22.
Вариант «Обе забьют» оценен в 1.82, а обратный исход — в 1.90.
Верите в пенальти, назначенный в основное время? Взять его можно за 2.75, а удаление — за 4.80.
Самый вероятный счет встречи, по мнению аналитиков, — успех Франции 2:0 за 6.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -