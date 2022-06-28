28 июня 2022 года во втором полуфинале юниорского чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет главный фаворит Франция сойдется с Израилем на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде. Стартовый свисток датчанина Мортена Крога прозвучит в 21.00 мск, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru, начало эфира — в 21.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции значительно больше шансов на победу — взять ее можно с коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 73%. Успех Израиля в основное время доступен за 9.00 (10%), ничья — за 5.10 (17%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита принесет некрупные, но приятные 1340 рублей выплаты или 340 чистой прибыли.

Если вы обладаете даром предвидения и знаете, что Израиль не уступит в основное время, тогда берите Х2 за 3.30.

Французы даже Италии забили четыре мяча. На их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча коэффициент 1.40, на ИТМ1 (1.5) — 2.85.

Израиль в двух матчах забил по два мяча — Австрии и Сербии. Но их ИТБ (1.5) оценен в 4.00, а ИТМ (1.5) — в 1.22.

Вариант «Обе забьют» оценен в 1.82, а обратный исход — в 1.90.

Верите в пенальти, назначенный в основное время? Взять его можно за 2.75, а удаление — за 4.80.

Самый вероятный счет встречи, по мнению аналитиков, — успех Франции 2:0 за 6.80.