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Франция — Израиль: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Франция — Израиль 28 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Защитник Брайанн Перейра в игре за «Ланс».
Фото Global Look Press

28 июня 2022 года во втором полуфинале юниорского чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет главный фаворит Франция сойдется с Израилем на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде. Стартовый свисток датчанина Мортена Крога прозвучит в 21.00 мск, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru, начало эфира — в 21.50 мск.

Чемпионат Европы U19. 1/2 финала
28 июн, 21:00. MOL Arena (Дунайска-Стреда)
Франция U19
Израиль U-19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции значительно больше шансов на победу — взять ее можно с коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 73%. Успех Израиля в основное время доступен за 9.00 (10%), ничья — за 5.10 (17%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита принесет некрупные, но приятные 1340 рублей выплаты или 340 чистой прибыли.

Если вы обладаете даром предвидения и знаете, что Израиль не уступит в основное время, тогда берите Х2 за 3.30.

Французы даже Италии забили четыре мяча. На их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча коэффициент 1.40, на ИТМ1 (1.5) — 2.85.

Израиль в двух матчах забил по два мяча — Австрии и Сербии. Но их ИТБ (1.5) оценен в 4.00, а ИТМ (1.5) — в 1.22.

Вариант «Обе забьют» оценен в 1.82, а обратный исход — в 1.90.

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Верите в пенальти, назначенный в основное время? Взять его можно за 2.75, а удаление — за 4.80.

Самый вероятный счет встречи, по мнению аналитиков, — успех Франции 2:0 за 6.80.

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Франция — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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