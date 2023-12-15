«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 15 декабря 2023 года
15 декабря «Ювентус» приедет в гости к «Дженоа» в 16-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Давиде Масса. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Макса Аллегри. На победу «зебр» доступна котировка 1.86, это приблизительно 50% вероятности. Триумф «Дженоа» предложили за 4.97 (20%), ничью — за 3.38 (30%).
При этом в предыдущем сезоне «грифоны» одолели «Юве» на «Луиджи Феррарис» (1:0). Считаете, что в этом сезоне хозяева тоже наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.02.
Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.53, ТМ 2.5 — за 1.54.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 2.30. «Обе забьют — нет» представили за 1.63.
Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Ювентус»
В нынешнем сезоне туринцы проиграли всего однажды — в конце сентября получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). Но после той осечки идут на десятиматчевой серии без поражений. Бодрый темп не мог не отразиться на положении «зебр» в таблице: они встречают 16-й тур на второй строчке в двух баллах от лидирующего «Интера». Чаще всего на этапе без очковых потерь черно-белые побеждали с минимальным счетом (1:0). Генуэзцы же не выигрывают уже ровно месяц. Причем две последние неудачи — с «Лацио» в Кубке Италии и «Монцей» в серии А — получились сухими (оба раза — 0:1). «Зебры» получили идеального соперника для продолжения позитивного отрезка.
Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5