20 июня во втором туре Евро-2024 сыграют Словения и Сербия. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире по платной подписке. В другом матче группы С сойдутся Англия и Дания, которые занимают первое и второе места соответственно.

Аналитики склоняются к победе сербских «орлов». На команду Драгана Стойковича дан коэффициент 1.88, что составляет около 52% вероятности. А на успех словенцев — 4.71 (20%). Ничья оценена в 3.51 (28%).

На то, что номинальные хозяева наберут очки, предложили котировку 2.01.

На обмен голами можно поставить за 1.91, обратный рынок идет за практически идентичные 1.92. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.81.

По версии аналитиков, самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Сербии за 6.95.

Прогноз и ставка на матч Словения — Сербия

В этом матче можно ожидать обилие голов, учитывая, что в 13 из 14 последних официальных игр Словении забивалось минимум два мяча, а в пяти из шести встреч Сербии — три и более. Также словенцы часто открывали счет — в шести из восьми последних поединков. А еще парни Матьяжа Кека отличились в 13 разборках подряд. К тому же обеим командам нужна победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.03.