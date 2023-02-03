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Сегодня, 13:15

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 3 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с «Куньлунем».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

3 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех уфимцев предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.80 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3800 рублей.

Поставить на победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.46, этот рынок на «Салават» доступен за 2.80.

Команды еще не встречались в этом сезоне, но в прошлом уфимцы однажды обыграли армейцев на их льду (3:2). Поставить на то, что в предстоящей игре коллектив Виктора Козлова как минимум не уступит в основное время, можно за 1.84.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.54;

• Ф1(0) можно взять за 1.41, Ф2(0) — за 4.00.

Аналитики не уверены, что команды покажут яркий матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: москвичи одержали лишь две победы в последних шести играх регулярки, уфимцы — три в восьми (лишь раз — в основное время). Но в среднем по сезону армейцы выступают удачнее: идут лишь в двух очках от второго места Западной конференции («Салават» — шестой на «Востоке») и остаются вторыми по результативности в КХЛ после СКА. В среднем за игру команда Сергея Федорова забрасывает 3.02 шайбы, а в прошлом матче с «Куньлунем» наколотила семь.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.

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СКА — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 3 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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