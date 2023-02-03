ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 3 февраля 2023 года
3 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех уфимцев предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.80 (25%).
Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3800 рублей.
Поставить на победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.46, этот рынок на «Салават» доступен за 2.80.
Команды еще не встречались в этом сезоне, но в прошлом уфимцы однажды обыграли армейцев на их льду (3:2). Поставить на то, что в предстоящей игре коллектив Виктора Козлова как минимум не уступит в основное время, можно за 1.84.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.54;
• Ф1(0) можно взять за 1.41, Ф2(0) — за 4.00.
Аналитики не уверены, что команды покажут яркий матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.
Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года
Обе команды находятся не в лучшем состоянии: москвичи одержали лишь две победы в последних шести играх регулярки, уфимцы — три в восьми (лишь раз — в основное время). Но в среднем по сезону армейцы выступают удачнее: идут лишь в двух очках от второго места Западной конференции («Салават» — шестой на «Востоке») и остаются вторыми по результативности в КХЛ после СКА. В среднем за игру команда Сергея Федорова забрасывает 3.02 шайбы, а в прошлом матче с «Куньлунем» наколотила семь.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2