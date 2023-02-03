«Спартак» — «Нефтехимик»: где смотреть матч КХЛ 3 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
3 февраля вывалившийся из топ-8 Западной конференции КХЛ «Спартак» в рамках регулярного чемпионата примет «Нефтехимик». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую, но платную трансляцию можно посмотреть на сайте khl.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).
Согласны с экспертами и ждете победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех москвичей при благоприятном исходе принесет 2180 рублей.
Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев доступен за 1.67, на «Нефтехимик» — за 2.27.
Команды недавно уже играли друг с другом: 4 января нижнекамцы обыграли соперника 3:2, хотя до этого уступили красно-белым в трех встречах подряд. Поставить на то, что «Нефтехимик» и в предстоящем матче как минимум не проиграет «Спартаку», можно с коэффициентом 1.64.
На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.41;
• Ф1(-2.5) можно взять за 4.80, Ф2 (+2.5) — за 1.16.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 предложен за 2.20. Команды действительно нередко устраивали яркие игры: в четырех из последних пяти матчей в регулярке КХЛ забрасывали на двоих минимум пять шайб.
Также на матч доступны интересные комбинированные ставки. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 3.5 гола можно оформить за привлекательные 2.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2