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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Нефтехимик»: где смотреть матч КХЛ 3 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» 3 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче с «Сочи».
Фото Global Look Press

3 февраля вывалившийся из топ-8 Западной конференции КХЛ «Спартак» в рамках регулярного чемпионата примет «Нефтехимик». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую, но платную трансляцию можно посмотреть на сайте khl.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Согласны с экспертами и ждете победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех москвичей при благоприятном исходе принесет 2180 рублей.

Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев доступен за 1.67, на «Нефтехимик» — за 2.27.

Команды недавно уже играли друг с другом: 4 января нижнекамцы обыграли соперника 3:2, хотя до этого уступили красно-белым в трех встречах подряд. Поставить на то, что «Нефтехимик» и в предстоящем матче как минимум не проиграет «Спартаку», можно с коэффициентом 1.64.

На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф1(-2.5) можно взять за 4.80, Ф2 (+2.5) — за 1.16.

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Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 предложен за 2.20. Команды действительно нередко устраивали яркие игры: в четырех из последних пяти матчей в регулярке КХЛ забрасывали на двоих минимум пять шайб.

Также на матч доступны интересные комбинированные ставки. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 3.5 гола можно оформить за привлекательные 2.40.

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ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 3 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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