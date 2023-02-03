3 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся лидеры Западной и Восточной конференций — СКА и «Ак Барс». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.85, вероятность — примерно 53%. Успех казанцев предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).

Считаете, что фаворит управится за три периода? Ставка на победу армейцев в 1000 рублей при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.

Поставить на выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.46, этот рынок на гостей доступен за 2.80.

Команды уже встречались в этом сезоне: 17 ноября «Ак Барс» разгромил петербуржцев 5:2. Вообще казанцы не проигрывают СКА в основное время уже на протяжении шести матчей регулярки. Поставить на то, что гости снова не уступят армейцам после трех периодов, можно за 1.90.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.36, Ф2(+1.5) — за 1.55;

• Ф1(0) можно взять за 1.41, Ф2(0) — за 3.00.

Эксперты сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.92, ТМ 4.5 доступен с такой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» 3 февраля 2023 года

«Ак Барс» — очень неудобный соперник для СКА: казанцы не уступают петербуржцам в основное время на протяжении уже шести игр. К тому же команда Зинэтулы Билялетдинова сейчас в хорошей форме: в последних 14 матчах КХЛ никому не проигрывала в основное время и оформила за этот период 12 побед. Армейцы же, наоборот, выступают не лучшим образом: уступили в трех матчах регулярки подряд, в которых ни разу не забили больше одной шайбы.

Рекомендуемая ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.90.