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«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 21 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января в 21-м туре чемпионата Англии «Борнмут» примет «Ливерпуль». Команды сойдутся на стадионе «Дин Корт» в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Энди Мэдли. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 19:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

Аналитики назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.72, что соответствует 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.36 (21%), а триумф «вишен» — за чуть меньшие 4.26 (22%).

«Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» девять из 10 последних матчей. Верите, что команда Андони Ираолы на этот раз не уступит? Сыграть 1Х можно за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.56. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.49.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — ничья 1:1 или победа гостей 2:1. На оба результата дана одинаковая котировка 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» все здорово с точки зрения результатов, но есть большие проблемы с составом. Салах и Эндо уехали в свои сборные, а Арнольд, Цимикас, Матип, Робертсон, Тьяго и Байчетич травмированы. Без них в гостях у «Борнмута» просто не будет.

«Вишни» выиграли семь из девяти последних матчей и были очень агрессивны в атаке (забили на этом отрезке 22 мяча). Скорее всего, они также ярко постараются проявить себя и против обескровленного «Ливерпуля».

Рекомендуемая ставка: победа «Борнмута» с форой (+2.5) по ударам в створ за 1.63.

Футбол
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ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч бундеслиги 21 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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