«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 января 2024 года
21 января в 21-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Бетису». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Бенито Вильямарин». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 53%. Дележ очков доступен за 3.94 (24%), выигрыш хозяев — за 4.13 (23%).
«Барса» победила в пяти прошлых очных матчах. Верите, что в этот раз «гелиополиты» не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 2.05.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.22. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.26.
Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:
-
ничья 1:1 — за 7.20;
-
виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;
-
нулевая ничья — за 8.75.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»
«Бетис» неплох в чемпионате: у него всего одно поражение за 15 матчей при пяти победах и девяти ничьих. При родных фанатах севильцы не проиграли 11 раз подряд (шесть побед и пять ничьих). При этом игры с участием зелено-белых крайне редко превращаются в шоу — в восьми из девяти последних встреч с участием «Бетиса» обе команды забили не более двух мячей.
Каталонцы тоже не феерят: не больше трех мячей зафиксировано в восьми из 10 поединков «Барсы» в чемпионате Испании. При этом обмен голами прошел в четырех встречах ла лиги подряд. Но блауграна по-прежнему сильна: у команды Хави лишь одно поражение за восемь туров, а на выезде — беспроигрышная серия из девяти матчей. Скорее всего, их серия пополнится очередной победой.
Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» за 1.82.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5