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«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 января 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января в 21-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Бетису». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Бенито Вильямарин». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Аналитики считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 53%. Дележ очков доступен за 3.94 (24%), выигрыш хозяев — за 4.13 (23%).

«Барса» победила в пяти прошлых очных матчах. Верите, что в этот раз «гелиополиты» не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 2.05.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.22. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.26.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:

  • ничья 1:1 — за 7.20;

  • виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

  • нулевая ничья — за 8.75.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

«Бетис» неплох в чемпионате: у него всего одно поражение за 15 матчей при пяти победах и девяти ничьих. При родных фанатах севильцы не проиграли 11 раз подряд (шесть побед и пять ничьих). При этом игры с участием зелено-белых крайне редко превращаются в шоу — в восьми из девяти последних встреч с участием «Бетиса» обе команды забили не более двух мячей.

Каталонцы тоже не феерят: не больше трех мячей зафиксировано в восьми из 10 поединков «Барсы» в чемпионате Испании. При этом обмен голами прошел в четырех встречах ла лиги подряд. Но блауграна по-прежнему сильна: у команды Хави лишь одно поражение за восемь туров, а на выезде — беспроигрышная серия из девяти матчей. Скорее всего, их серия пополнится очередной победой.

Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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