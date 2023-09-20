«МЮ» предстанет в том же виде, что против «Брайтона». Прогноз Нагучева на главный матч тура в ЛЧ

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» 20 сентября в 22.00 по московскому времени примет «Манчестер Юнайтед».

В какой форме «Бавария»

У чемпиона Германии не было поражений в 34 предыдущих матчах на групповых этапах ЛЧ (31 победа и три ничьи), а дома «Бавария» ни разу не проигрывала «Манчестер Юнайтед». На старте сезона команда Томаса Тухеля набрала прекрасный ход и выиграла три из четырех игр у «Вердера» (4:0), «Аугсбурга» (3:1) и «Гладбаха» (2:1), потеряв очки только в прошлом туре с «Байером» (2:2).

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Харри Кейн забил четыре мяча в этих играх, а теперь может отличиться и в Лиге чемпионов. Против «Красных дьяволов» капитан сборной Англии набрал пять (3+2) результативных баллов в шести последних играх. Травмированный вратарь Мануэль Нойер, защитники Тарек Бухманн, Рафаэль Геррейру и Габриэль Марушич, а также форвард Кингсли Коман не сыграют с «МЮ».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» проиграл в трех из пяти последних туров АПЛ «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Брайтону» (1:3), а одолел только «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2). Андре Онана пропустил хотя бы один гол в четырех последних матчах и вряд ли прервет эту серию против одного из фаворитов Лиги чемпионов.

В главном еврокубке «Красные дьяволы» не смогли сыграть на ноль в 11 из 12 последних матчей. В лазарете находятся вратарь Том Хитон, защитники Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Люк Шоу, хавбеки Софьян Амрабат, Коби Майну, Мейсон Маунт и форвард Амад Диалло. Антони и Джейдон Санчо не примут участие в игре по нефутбольным причинам.

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Мюнхенцы не проигрывали «МЮ» на групповых этапах ЛЧ (1:0, 2:1, 1:1, 0:0) и только раз уступили в плей-офф в XXI веке (2:1, 2:3, 1:1, 3:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября

«Этот матч сейчас очень легко прогнозировать. Первые таймы у мюнхенцев заходят. «Манчестер Юнайтед» не в порядке вообще! Это почти наверняка означает, что в гостевом матче Лиги чемпионов «Красные дьяволы», скорее всего, предстанут в таком же виде, что были в игре дома против «Брайтона». «Бавария» же перед своими зрителями постарается сделать все для победы. У меня есть два варианта для ставки на первый тайм: победа «Баварии» или даже победа с форой (-1.5) для тех, кто хочет рискнуть», — сообщил Нагучев.

Победу «Баварии» в первом тайме в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 1.77, а успех с форой (-1.5) мяча — за 3.60.

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