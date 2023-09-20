PARI помогла изготовить спортивный протез для вратаря из Москвы в рамках проекта «Герои твоей команды»

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым верным спортивным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальной странице и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть заветная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о себе на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

В сентябре к числу героев проекта PARI присоединился Михаил — вратарь из Москвы, играющий в любительских футбольных лигах. Миша родом из города Балаково Саратовской области, вырос в детском доме в Тамбове, а впоследствии переехал в столицу. Он говорит, что правильное направление в жизни выбрал именно благодаря спорту.

В футбол Миша играет с протезом. До последнего времени вратарь пользовался обычным механическим коленным модулем, но давно мечтал о высококачественном спортивном протезе, амортизирующем движения. Миша пытался адаптировать свой протез для игры в футбол — припаивал к нему в гараже разные детали, но ничего не получалось.

Новый протез Михаил хотел получить еще и потому, что старый выглядел внешне хуже. С ним вратарь стеснялся играть в шортах. «Для меня это было как будто что-то запретное», — рассказывает он.

Об акции PARI Миша узнал, поскольку следит за спортивными событиями и результатами. Он описал свою историю и подал заявку, хотя потом признался, что сразу об этом забыл. PARI реализовала мечту Михаила и помогла в изготовлении удобного протеза, с которым молодому человеку играть стало намного удобнее.

«Мы запустили проект «Герои твоей команды», чтобы исполнять самые заветные желания любителей спорта. Этот проект уже помог сделать счастливыми многих людей по всей стране. История с Михаилом также стала частью нашей благотворительной стратегии. Мы будем и дальше искать и находить интересных людей, которые преданы спорту и нуждаются в помощи или поддержке. Одним проектом наши усилия точно не ограничатся — в дальнейшем будем только развивать это направление», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Голкипер получил еще один ценный подарок. При содействии PARI с Мишей связался его кумир Игорь Акинфеев. Знаменитый вратарь передал коллеге свои перчатки с подписью и записал видеообращение: «Хочу пожелать тебе не останавливаться на достигнутом. Борись до конца, будь настоящим мужчиной, а я в тебя верю», — сказал Акинфеев. Теперь эти слова мотивируют Мишу на безупречную игру.