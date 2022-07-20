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«Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос» 20 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Матье Вальбуэна, «Олимпиакос».
Фото Global Look Press

20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы примет греческий «Олимпиакос». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Самми Офер». В России игра транслироваться не будет. Обслужит встречу Саша Штегеманн из Германии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Х
Олимпиакос П

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Успех «Олимпиакоса» идет за 2.50, это примерно 40% вероятности, на «Маккаби» можно поставить за 3.10 (32%). Ничью предлагается взять с котировкой 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу греков в случае их успеха выплата составит 2500 рублей.

Считаете, что хозяева не проиграют? Можете оформить такой исход за 1.52.

В матче нет очевидного фаворита, поэтому есть смысл подстраховаться форой — например, взять Ф1(0) за 1.98 или Ф2(0) за 1.88.

Вариант «обе забьют» заходил всего в трех из десяти прошедших игр хозяев, зато в семи из десяти последних игр «Олимпиакоса». Если верите, что команды огорчат друг друга, поставьте на это за 1.95. Обратный исход идет за 1.85.

Команды нерегулярно играют «верх»: всего в четырех из десяти прошедших матчей это сделал «Маккаби» и в пяти из десяти — «Олимпиакос». Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»

«Маккаби» пока претендует на звание больших неудачников. Клуб проиграл финал Кубка Израиля в конце мая, в июле — Суперкубок, не выиграл ни одной товарищеской игры. Печально, потому что против «Олимпиакоса» серия неудач наверняка продолжится. Помимо того что греки — опытные еврокубковые бойцы с более классным составом, они еще и товарищеский мини-сезон отыграли значительно лучше. Поэтому даже в гостях они фавориты.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 2.50.

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«Ференцварош» — «Слован»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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