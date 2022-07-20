«Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы примет греческий «Олимпиакос». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Самми Офер». В России игра транслироваться не будет. Обслужит встречу Саша Штегеманн из Германии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Успех «Олимпиакоса» идет за 2.50, это примерно 40% вероятности, на «Маккаби» можно поставить за 3.10 (32%). Ничью предлагается взять с котировкой 3.20 (28%).
При ставке в 1000 рублей на победу греков в случае их успеха выплата составит 2500 рублей.
Считаете, что хозяева не проиграют? Можете оформить такой исход за 1.52.
В матче нет очевидного фаворита, поэтому есть смысл подстраховаться форой — например, взять Ф1(0) за 1.98 или Ф2(0) за 1.88.
Вариант «обе забьют» заходил всего в трех из десяти прошедших игр хозяев, зато в семи из десяти последних игр «Олимпиакоса». Если верите, что команды огорчат друг друга, поставьте на это за 1.95. Обратный исход идет за 1.85.
Команды нерегулярно играют «верх»: всего в четырех из десяти прошедших матчей это сделал «Маккаби» и в пяти из десяти — «Олимпиакос». Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»
«Маккаби» пока претендует на звание больших неудачников. Клуб проиграл финал Кубка Израиля в конце мая, в июле — Суперкубок, не выиграл ни одной товарищеской игры. Печально, потому что против «Олимпиакоса» серия неудач наверняка продолжится. Помимо того что греки — опытные еврокубковые бойцы с более классным составом, они еще и товарищеский мини-сезон отыграли значительно лучше. Поэтому даже в гостях они фавориты.
Рекомендуемая ставка: победа гостей за 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1