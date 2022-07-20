20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы примет греческий «Олимпиакос». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Самми Офер». В России игра транслироваться не будет. Обслужит встречу Саша Штегеманн из Германии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Успех «Олимпиакоса» идет за 2.50, это примерно 40% вероятности, на «Маккаби» можно поставить за 3.10 (32%). Ничью предлагается взять с котировкой 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу греков в случае их успеха выплата составит 2500 рублей.

Считаете, что хозяева не проиграют? Можете оформить такой исход за 1.52.

В матче нет очевидного фаворита, поэтому есть смысл подстраховаться форой — например, взять Ф1(0) за 1.98 или Ф2(0) за 1.88.

Вариант «обе забьют» заходил всего в трех из десяти прошедших игр хозяев, зато в семи из десяти последних игр «Олимпиакоса». Если верите, что команды огорчат друг друга, поставьте на это за 1.95. Обратный исход идет за 1.85.

Команды нерегулярно играют «верх»: всего в четырех из десяти прошедших матчей это сделал «Маккаби» и в пяти из десяти — «Олимпиакос». Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»

«Маккаби» пока претендует на звание больших неудачников. Клуб проиграл финал Кубка Израиля в конце мая, в июле — Суперкубок, не выиграл ни одной товарищеской игры. Печально, потому что против «Олимпиакоса» серия неудач наверняка продолжится. Помимо того что греки — опытные еврокубковые бойцы с более классным составом, они еще и товарищеский мини-сезон отыграли значительно лучше. Поэтому даже в гостях они фавориты.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 2.50.