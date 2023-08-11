Людмила Самсонова — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Монреаль 11 августа 2023 года
11 августа в третьем круге турнира в Монреале российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния равный — 1:1.
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают вторую ракетку мира серьезным фаворитом матча. На победу Соболенко можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.71 (33%).
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На счет 2:0 в пользу Соболенко котировка — 2.09. Именно с таким результатом завершился последний матч соперниц.
Тотал больше 20.5 гейма предложено оформить за 1.82, ТМ 20.5 — за 2.02. Обе встречи между этими теннисистками завершились через «верх».
Верите в крупный успех Соболенко? Ф2(-3.5) предложена за 1.86, Ф1(+3.5) идет за 1.97.
Победу Арины в первом сете и в матче можно оформить за 1.66. Выигрыш Людмилы с форой (+1.5) по партиям — за 1.69.
В игре предыдущего круга между Самсоновой и Жен случились шесть брейков, во встрече Соболенко и Мартич — пять. На семь и более выигранных подач соперницы котировка — 1.90, на шесть и менее — 1.80.
Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Арина Соболенко
Самсонова и Соболенко дважды встречались за последние два года, и сейчас в их противостоянии паритет — 1:1. Причем последний матч в Аделаиде в январе 2023-го получился очень упорным и завершился победой белоруски на двух тай-брейках. Причем в первой партии Арина ушла со счета 1:5.
Сейчас Соболенко способна победить увереннее. Во-первых, в Монреале она провела на один матч меньше (во временном эквиваленте — на 1.5 часа), что очень важно в душных канадских погодных условиях. Во-вторых, есть сомнения, что Самсонова способна здесь соперничать с агрессивно действующими соперницами — на недавнем турнире в Вашингтоне она в одну калитку проиграла действующей в похожей манере Гауфф (3:6, 3:6).
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой (-2.5) гейма за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0