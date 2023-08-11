«Севилья» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 11 августа 2023 года
11 августа в матче-открытии чемпионата Испании «Севилья» сразится с «Валенсией». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» и сервис «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Севилью» серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.53 (28%), успех «Валенсии» — за 4.18 (21%).
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Условие «ничья или победа «Валенсии» предложено за 1.90. В прошлом сезоне матч на «Писхуане» завершился 1:1.
В последние годы команды играют друг с другом не слишком результативно — только в одном из пяти матчей был пробит «верх». Поэтому тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.
Неплохой коэффициент на гол «Валенсии» — 1.58. На обмен результативными атаками можно поставить за 2.01, на вариант «обе забьют — нет» — за 1.81.
Эксперты убеждены, что счет в игре откроет «Севилья» — на это выставлена котировка 1.70.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.44.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Валенсия»
«Севилья» в плохом смысле слова удивила в ла лиге в прошлом сезоне: команда заняла только 12-е место, при этом забрав дежурный кубок в Лиге Европы. В начале лета из клуба прилетели тревожные новости: якобы все основные футболисты выставлены на трансфер из-за тяжелого финансового положения нервионцев. Однако в итоге никто продан не был, за исключением некоторых игроков скамейки. Выходит, к сезону «Севилья» подойдет в боевом комплекте.
В прошлом сезоне, даже несмотря на проблемы во внутреннем первенстве, команда в играх с «Валенсией» набрала четыре очка. Таким образом, «Севилья» не проиграла «летучим мышам» в пяти последних домашних матчах подряд. Думается, теперь, когда многие сложности позади, поражения тем более ждать не стоит. А атакующего потенциала у коллектива Луиса Хосе Мендилибара достаточно, чтобы организовать как минимум два гола.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0