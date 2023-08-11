11 августа в матче-открытии чемпионата Испании «Севилья» сразится с «Валенсией». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» и сервис «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Севилью» серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.53 (28%), успех «Валенсии» — за 4.18 (21%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4180 рублей, а чистая прибыль составит 3180 рублей.

Условие «ничья или победа «Валенсии» предложено за 1.90. В прошлом сезоне матч на «Писхуане» завершился 1:1.

В последние годы команды играют друг с другом не слишком результативно — только в одном из пяти матчей был пробит «верх». Поэтому тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Неплохой коэффициент на гол «Валенсии» — 1.58. На обмен результативными атаками можно поставить за 2.01, на вариант «обе забьют — нет» — за 1.81.

Эксперты убеждены, что счет в игре откроет «Севилья» — на это выставлена котировка 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.44.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Валенсия»

«Севилья» в плохом смысле слова удивила в ла лиге в прошлом сезоне: команда заняла только 12-е место, при этом забрав дежурный кубок в Лиге Европы. В начале лета из клуба прилетели тревожные новости: якобы все основные футболисты выставлены на трансфер из-за тяжелого финансового положения нервионцев. Однако в итоге никто продан не был, за исключением некоторых игроков скамейки. Выходит, к сезону «Севилья» подойдет в боевом комплекте.

В прошлом сезоне, даже несмотря на проблемы во внутреннем первенстве, команда в играх с «Валенсией» набрала четыре очка. Таким образом, «Севилья» не проиграла «летучим мышам» в пяти последних домашних матчах подряд. Думается, теперь, когда многие сложности позади, поражения тем более ждать не стоит. А атакующего потенциала у коллектива Луиса Хосе Мендилибара достаточно, чтобы организовать как минимум два гола.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.75.

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