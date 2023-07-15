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Джокович летит к третьей в году победе на «ТБШ». Отстоит ли серб титул Уимблдона в битве с Алькарасом?

Прогноз и ставка на финал Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 16 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Первая ракетка мира может отомстить Ноле за полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

16 июля в финале Уимблдона сойдутся первая и вторая ракетки мира — испанец Карлос Алькарас и Новак Джокович из Сербии. Поединок пройдет на Центральном корте и начнется в 16.00 по московскому времени. Британский «мейджор» в России не транслируют. Счет личных встреч между спортсменами ничейный — 1:1.

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Коэффициенты букмекеров на финал Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 16 июля 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича фаворитом: взять триумф второй ракетки мира можно за 1.52, это примерно 63% вероятности. Успех Алькараса предложили за 2.61 (37%).

Испанец обыграл Новака лишь однажды — в мае прошлого года в полуфинале грунтового турнира в Мадриде. Ставка в 1000 рублей на первого номера рейтинга при благоприятном исходе принесет 2610 рублей.

Тотал больше 40.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 40.5 — в 1.95.

Выигрыш Карлоса с форой (3.5) доступен за 1.93, а виктория серба с гандикапом (-3.5) — за 1.91.

Счет 3:0 в пользу Джокера идет за 3.00 — это самый возможный итог матча, по версии экспертов. При этом на победу Алькараса хотя бы в одной партии представлен коэффициент 1.33.

Котировка на наличие тай-брейка — 1.43, на его отсутствие — 2.62.

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Карлос Алькарас — Новак Джокович: прогноз и анализ финала Уимблдона 16 июля 2023 года

20-летний испанец обновил карьерный рекорд — прежде на Уимблдоне он не забирался дальше второго раунда. На старте нынешнего розыгрыша тоже не обошлось без трудностей: для победы над Николасом Харри в третьем круге потребовалось четыре сета, один из которых растянулся до тай-брейка. На то, чтобы сломить Маттео Берреттини в четвертом раунде, тоже ушло четыре партии.

Зато дальше все пошло как по маслу: в четвертьфинале Карлос зачехлил шестую ракетку мира Хольгера Руне (3:0), а в полуфинале — Даниила Медведева (3:0). Третий номер рейтинга даже не смог навязать испанцу сопротивления и за три сета взял всего девять геймов.

Действующий победитель Уимблдона Новак Джокович пролетел по сетке в доминирующем стиле. В шести раундах 36-летний теннисист отдал всего две партии: в четвертом Роберту Хуркачу и в четвертьфинале — Андрею Рублеву.

Решающий матч британского «мейджора» станет вторым свиданием испанца и серба в нынешнем году: ранее они схлестнулись в полуфинале «Ролан Гаррос». Та разборка получилась драматичной: Алькарас уступил в первом сете (3:6), затащил второй (7:5), а в третьей партии получил травму. При счете 1:0 в свою пользу Эль Москито оступился на приеме после подачи, в ноге начались сильные судороги — пришлось даже брать медицинский тайм-аут. После этого Карлос уже не был прежним и проиграл два последних сета с одинаковым счетом (1:6).

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

В финале Уимблдона первую ракетку мира ждет главный босс — действующий победитель травяного «мейджора» и триумфатор двух предыдущих турниров «Большого шлема» в нынешнем году. Испанец отлично показал себя в полуфинале, но легкая победа над Медведевым не должна вводить в заблуждение: стиль игры Даниила очень удобен Алькарасу, чего не скажешь о Джоковиче. Да, первая ракетка мира в состоянии забрать у Ноле хотя бы один сет. Но серб слишком хорош, чтобы позволить сопернику большее.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и ТМ 40.5 гейма за 2.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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