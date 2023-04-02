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Сегодня, 19:15

«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч серии А 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Наполи» — «Милан».
Фото Global Look Press

2 апреля в матче 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» сойдется с «Миланом». Встреча пройдет стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40.

Италия. Серия А. 28-й тур
02 апр, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение команде Лучано Спаллетти. На победу «Наполи» выставлен коэффициент 1.89, вероятность исхода — приблизительно 52%. Ничья идет за 3.59 (27%), успех «Милана» — за крупные 4.38 (21%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они возьмут три очка, принесет выплату в 4380 рублей.

В первом круге «россонери» уступили лидеру чемпионата (1:2). Верите, что в этот раз не проиграют? Опция Х2 доступна с котировкой 1.96.

В последних пяти матчах «Наполи» в среднем пропустил жалкие 0.2 мяча за 90 минут, а в последних трех матчах сыграл на ноль. Голевая засуха «Милана» против неаполитанцев идет за 2.45.

Хвича Кварацхелия забивает или ассистирует каждые 85 минут в 2023 году. На гол Кварадоны предложено ставить за 2.65.

«Наполи» — самая забивающая команда Италии: в среднем парни Спаллетти оформляют 2.3 гола за игру. А в последних двух поединках закинули семь безответных мячей. Тотал больше 2.5 идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие доступно с коэффициентом 1.91. «Обе забьют — нет» предложено за 1.90.

Самый вероятный счет — 1:1. Поставить на этот исход можно за 6.59.

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Футбол
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ФК Наполи
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«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч серии А 2 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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