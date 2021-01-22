Сборная России допущена к старту на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Сборная России по конькобежному спорту допущена до старта на первом этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене, сообщает РИА Новости.

Первый этап Кубка мира состоится в Херенвене 22-24 января.

В первый день Кубка мира состоятся командные гонки. В них выступят Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков. Даниил Алдошкин — запасной. У женщин заявлены Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Елена Еранина.

Международный сезон стартовал в Херенвене в закрытом режиме, без болельщиков, с чемпионата Европы в многоборье. Но для многих российских конькобежцев первым стартом в международном сезоне станет именно Кубок мира — в частности, для рекордсмена мира Павла Кулижникова.