«Наконец-то этот психологический груз снят!» Фаткулина рассказала о своих травмах

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

«Позади четыре кубка: Польша, Норвегия, Америка, Канада. Я столько опыта получила, сколько за карьеру не помню.

ОРВИ на первом кубке (тонзиллит), принято решение сняться с соревнований... прием антибиотика. Быстрое возвращение в строй. На этом фоне летит спина — разгон не могу делать, даже наклон больно делать (какой разгон). После не пускают в Америку, лишние перелеты, стресс, нервы, опустошение. Прилетели в Америку, смена часового пояса 10 часов. Ночью не спишь, днем засыпаешь. Ходишь как овощ, и земля под тобой болтается. Результат не успела перестроится.

В итоге мой организм только к Канаде собрался и сказал, что готов работать, что я и сделала!

Прошла отбор на Олимпийские игры на 500 и 1000 метров, теперь я спокойно делаю себя сильнее и совершенствую свою технику. Наконец-то этот психологический груз снят!» — написала Фаткулина в Instagram.