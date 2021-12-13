Олимпийский комитет России вновь обратился к FIS и ISU по соревнованиям в Северной Америке

Олимпийский комитет России (ОКР) вновь обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS) по вопросу мер, которые должны быть предприняты по соревнованиям в Северной Америке.

«Мы еще раз обратили внимание коллег на вопиющую, на наш взгляд, ситуацию, когда российские конькобежцы и фристайлисты были лишены возможности въехать в США для выступления на этапах Кубка мира, в рамках которых проходит олимпийская квалификация на Игры-2022, — заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ТАСС. — Выступая с позиции исключения дискриминации любых спортсменов, ОКР акцентирует внимание на необходимости гарантировать равные условия всем спортсменам при соблюдении принципа равных возможностей для тех, кто является основными действующими лицами глобальных спортивных процессов. Если мы говорим, что спортсмены — сердце олимпийского движения, то выглядят весьма странными попытки это сердце остановить, ограничивая или вовсе лишая возможности участвовать в отборе на Игры по причинам, от спорта совершенно далеким. С учетом того, что, например, национальный олимпийский комитет США на протяжении всего периода времени продолжает оказывать нам полное содействие, но даже усилий наших коллег оказалось недостаточно».

Ранее ОКР призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и FIS лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам. Команда не могла въехать на территорию США без сертификата о вакцинации, признанного в этой стране.